Resident Evil: Infinite Darkness voit la lumière sur Netflix à partir de juillet 2021

Série dérivée Resident Evil: Ténèbres infinies sera diffusé sur Netflix à partir de juillet 2021, et voici une nouvelle bande-annonce mettant en vedette les stars de CG Leon S Kennedy et Claire Redfield pour le prouver. L’histoire se déroule après les événements de Resident Evil 4 et tourne autour d’un incident de piratage à la Maison Blanche. La bande-annonce ci-dessus montre les héros de Resident Evil 2 reconnectés.

Il convient de rappeler que Sony travaille également sur un redémarrage du film Resident Evil en direct, qui est actuellement en pré-production. Il y a beaucoup à attendre alors que la franchise célèbre son 25e anniversaire, alors…