Resident Evil: Infinite Darkness – Tout ce que nous savons sur le lancement de la nouvelle série Netflix

La série de survie d’horreur Resident Evil appartient à plus de 100 millions d’exemplaires vendus parmi les franchises de jeux vidéo les plus réussies de Capcom. En plus d’un série de films en six épisodesqui, cependant, a rencontré peu d’approbation de la part de nombreux fans de la franchise et actuellement reçoit un redémarrage du film, il existe déjà des films CGI liés comme dégénérescence, Damnation et vengeance.

Le fournisseur de streaming Netflix a maintenant annoncé la première série animée intitulée « Resident Evil: Infinite Darkness », qui devrait être lancée dans le courant de 2021. Dans cet aperçu, nous résumons ce que nous pensons déjà savoir sur la série à venir.

Quand la série animée apparaîtra-t-elle sur Netflix?

La nouvelle et première série animée Resident Evil: Ténèbres infinies devrait au cours de la En 2021 sur Netflix apparaître. Une date de sortie spécifique n’a pas encore été fixée. Un premier teaser a déjà été publié à ce sujet.

Il continue après Resident Evil 2 dans la série Netflix © Capcom

De quoi parle Resident Evil: Infinite Darkness?

« Resident Evil: Infinite Darkness » est un lien direct vers la série de jeux et concerne les deux personnages bien connus et populaires, Claire Redfield et Léon S. Kennedy.

Peu de choses sont révélées sur l’intrigue elle-même. Juste un première bande-annonce jette un œil à ce qui se passe, ce qui – basé sur les jeux – est assez sombre.

En conséquence, Leon S. Kennedy et Claire Redfield sont réunis pour lutter à nouveau contre les zombies et autres armes biologiques. Selon les premières informations, la série se joue probablement après les événements du jeu Resident Evil 2 à partir de 1998.

Existe-t-il un lien direct vers les jeux vidéo?

La série animée se déroule probablement Suite du jeu Resident Evil 2 de 1998 qui a reçu un remake en 2019. Les deux personnages connus et populaires Léon S. Kennedy et Claire Redfield y ont fait leur première apparition.

Le jeune flic et plus tard agent Leon S. Kennedy fait équipe avec la jeune Claire Redfield, qui est à la recherche de son frère disparu. Ensemble, ils se battent pour survivre dans la fictive Raccoon City, dans laquelle les gens se transforment soudainement en zombies et en monstres. Les deux découvrent rapidement que la société pharmaceutique corrompue Umbrella Coor Transportation est à l’origine du nouveau virus T, qui a été créé pour fabriquer des armes biologiques et jette le monde dans le chaos.

La série devrait être un nouveau chapitre avec les deux personnages Leon S. Kennedy et Claire Redfield dans la lutte contre Umbrella Cooroted.

Il est produit par Hiroyuki Kobayashi de Capcom avec le Studios TMS Entertainment et le Studio d’animation 3D Quebicoqui a développé le dernier film CGI « Resident Evil: Vendetta ».

