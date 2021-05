Resident Evil: Infinite Darkness: regardez la nouvelle bande-annonce effrayante

Eric Favre Bois Bandé Extra Fort x30 Comprimés

Le Bois Bandé est un stimulant sexuel utilisé depuis des décennies en Amérique du Sud pour ses qualités aphrodisiaques chez l'homme mais aussi chez la femme ! Le Laboratoire Eric Favre a mis au point un nouvelle formule extra forte très concentré en Muira Puima pouvant aider à la résistance physique et mentale. Chez l'homme, il peut améliorer considérablement la qualité et la durée de l'excitation sexuelle. En tant que puissant vasodilatateur, il peut aider à retrouver votre vigueur masculine. Chez la femme, il peut amener à des poussées intense de désir. Les substances aphrodisiaques contenues dans le Bois Bandé (écorce de Muira Puama, arbre originaire des Antilles et d'Afrique, réputé pour ses remarquables effets sur la stimulation sexuelle) exacerbent les sensations érotiques, peuvent aider à stimuler le désir et renforcer l'énergie sexuelle. Conseils d'utilisation : En cure, prendre 1 comprimé par jour pendant 30 à 60 jours. En prise ponctuelle, prendre 2 comprimés 30 minutes avant l`acte sexuel. Ce complément alimentaire est vendu sans ordonnance. Fabrication française. Ingrédients : poudre de Muira Puama (et sorbitol ; épaississant : hydroxypropylmethyl cellulose, cellulose microcristalline ; émulsifiants : esters acétiques de mono et diglycérides d`acides gras ; colorant : rouge carmin, dioxyde de titane, paprika ; anti-agglomérants : stéarate de magnésium, silice.