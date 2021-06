Resident Evil: Infinite Darkness est un film de zombie amusant coupé en morceaux (Revue)

Netflix est sur le point de libérer les zombies de Resident Evil dans une toute nouvelle série animée CG, Ténèbres infinies. Bien que courte, c’est une série que les fans apprécieront à coup sûr.

Nous savons tous que je suis un gros bonhomme en matière d’horreur (films ou jeux), mais pour une raison quelconque, je suis un fan de tout ce qui concerne les zombies. En tant que tel, j’ai toujours gardé un œil sur Resident Evil franchise et a beaucoup apprécié sa tradition (parfois trop compliquée). En tant que tel, j’étais vraiment impatient de voir ce qu’une toute nouvelle histoire, racontée via une série animée, apporterait à la franchise.

Resident Evil : Ténèbres infinies

Dirigé par: Eiichirô Hasumi

Écrit par: Hiroyuki Kobayashi

Avec : Nick Apostolides, Stéphanie Panisello, Jona Xiao, Ray Chase

Date de sortie: 8 juillet 2021 sur Netflix

Heureusement, Netflix m’a donné la chance de donner un aperçu de la série avant sa sortie et je peux vous en dire plus sur ce à quoi m’attendre. J’éviterai les spoilers pour la plupart (rien qui n’a déjà été montré dans les bandes-annonces auparavant), alors n’hésitez pas à lire sans craindre de divulguer tous les secrets.

L’histoire elle-même se déroule dans la période entre les jeux Resident Evil 4 et 5. Comme vous l’avez vu dans les bandes-annonces, cela ramène bien-aimé RÉ personnages, Leon Kennedy et Claire Redfield. Leon, toujours le golden boy après avoir sauvé la fille du président, est affecté à un groupe de travail composé d’autres agents spéciaux. Leur travail consiste à comprendre ce qui se passe avec une cyberattaque inattendue dans les couloirs de la Maison Blanche elle-même.

Claire, quant à elle, est en mission pour aider les citoyens du Penamstan, un pays déchiré par la guerre qui se remet d’une guerre civile dévastatrice six ans plus tôt (c’est techniquement que le spectacle démarre). Lorsqu’elle tombe sur un dessin terrifiant d’une jeune survivante qui ressemble étrangement à l’épidémie de zombies à laquelle elle a été confrontée dans le passé, Claire retourne aux États-Unis pour obtenir des réponses.

C’est là qu’elle rencontre Leon, qui est aux prises avec des problèmes inattendus de zombies. Son enquête sur une simple attaque de piratage a changé lorsque des zombies ont fait irruption à l’intérieur de la Maison Blanche, mettant le président et tous les autres en danger.

Deux épidémies similaires à Raccoon City sont trop une coïncidence, mettant Leon et Claire dans une course désespérée pour des réponses (chacun à sa manière). Ce qu’ils trouvent pourrait être plus dangereux, avec des conséquences plus importantes, que tout ce qu’ils ont déjà affronté.

Il y a aussi une poignée de nouveaux personnages dans la série, mais étant donné que la série ne compte que quatre épisodes, je ne vais pas trop m’y plonger. Principalement parce que l’apprentissage de ces personnages est une partie importante de la progression de l’histoire.

Les choses vont et viennent entre le passé (et l’incident de Penamstan) et le présent avec Leon et son groupe de travail essayant d’apprendre ce qui s’est passé. C’est une manière soignée de raconter l’histoire qui semblait un peu choquante au début, mais au moment où les révélations finales sont arrivées, elles ont vraiment provoqué un « aha ! » type d’instant.

Cela dit, je vous encourage fortement à regarder de façon excessive celui-ci. Je veux dire, ce ne sont que quatre épisodes, chacun d’environ 25 minutes. Pour être honnête, je ne suis pas sûr que le format « série » fonctionne vraiment pour cela. Cela ressemblait plus à un film coupé en plusieurs parties. Si c’était quelque chose qui devait sortir chaque semaine, je pense que cela deviendrait déroutant ou se sentirait un peu décalé. Tout d’un coup, comme un film, cependant, cela fonctionne très bien.

Étant Resident Evil, il y a beaucoup de choses à faire pour les fans de la franchise. Il y a du sang et des tripes à profusion, plusieurs grands moments d’action, et une tonne d’œufs de Pâques et de clins d’œil aux jeux qui donnent l’impression de regarder un élément essentiel de l’histoire globale. J’ai beaucoup apprécié cet aspect, même si je me demande ce que les téléspectateurs plus occasionnels pourraient en penser.

Ténèbres infinies est assez d’histoire autonome, qu’elle peut fonctionner toute seule et qu’il y a beaucoup d’action de zombies (comme une séquence palpitante impliquant des rats infectés) pour divertir tout le monde. Certains éléments, cependant, peuvent être un peu déroutants si vous n’avez pas plus de contexte de la tradition du jeu pour vous aider. Dans l’ensemble, cependant, cela ressemble à un problème mineur. Je veux dire, ce n’est pas comme si j’étais le plus grand Resident Evil nerd (plus décontracté qu’autre chose) et j’ai pu comprendre la plupart des références.

L’animation est élégante (quelques moments de vallée étranges avec les personnages, mais les conceptions générales sont époustouflantes), et le travail vocal fait un excellent travail pour vous vendre les personnages et l’histoire. C’était vraiment comme si vous regardiez un Resident Evil histoire du jeu. Bien sûr, il y a des moments ringards, mais on ne peut nier l’attention portée aux détails qui est entrée dans les aspects techniques de Ténèbres infinies.

Alors que le formater comme une émission, en particulier une série super courte avec seulement quatre épisodes, semblait être un choix étrange, Resident Evil : Ténèbres infinies vaut toujours la peine d’être regardé. Il démarre les choses en beauté et regorge de toutes sortes d’action de zombies que les fans du genre seront ravis de voir. Certains publics peuvent ne pas suivre tout ce qui se passe dans les jeux, mais les fans de longue date seront certainement ravis de voir toutes les connexions.

Resident Evil : Ténèbres infinies fait ses débuts sur Netflix le 8 juillet 2021.