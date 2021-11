Resident Evil: Infinite Darkness Blu-ray & DVD Apportez la première série de la franchise à la maison pour Noël

Basé sur la franchise de jeux vidéo Capcom, Resident Evil : Ténèbres infinies est une série d’horreur avec une touche de science-fiction. En décembre, vous pouvez obtenir vos mitaines sur la série Netflix où Leon Kennedy et Claire Redfield se réunissent dans la série animée CGI. Les morts-vivants ont pris le contrôle de la Maison Blanche et c’est à Leon S. Kennedy et Claire Redfield de sauver la situation une fois de plus, en s’attaquant aux types de couloirs sombres et noirs et aux terrifiants sauts effrayants auxquels les fans de la franchise s’attendent.

Le synopsis officiel de Netflix se lit comme suit : « En 2006, l’agent fédéral américain Leon S. Kennedy est invité à la Maison Blanche pour enquêter sur un incident de piratage. Au cours de l’enquête, il rencontre une horde de zombies lors d’une mystérieuse attaque contre le président. Pendant ce temps, TerraSave Claire Redfield, membre du personnel, découvre une image étrange dessinée par un jeune garçon dans un pays qu’elle a visité. Hantée par ce dessin, qui semble être une victime d’une infection virale, Claire commence sa propre enquête. Claire visite la Maison Blanche et a une chance retrouvailles avec Leon. Ensemble, Leon et Claire enquêtent sur le lien entre l’attaque de la Maison Blanche et un dessin étrange et découvrent une menace qui ébranlera la nation au plus profond de lui-même. »

MATÉRIAUX BONUS

• Le long métrage spécial de 30 minutes : The Making of RESIDENT EVIL : Infinite Darkness

DISTRIBUTEURS ET ÉQUIPAGE

• Écrit par: Shogo Mutoh, Eiichiro Hasumi

• Réalisé par: Eiichiro Hasumi

• Produit par: Hiroyasu Shinohara

• Producteur exécutif: Hiroyuki Kobayashi

• Avec : Nick Apostolides, Stéphanie Panisello, Ray Chase, Jona Xiao

• uvre originale, produite et supervisée par Capcom

S’adressant à Screenrant, le réalisateur, Eiichiro Hasumi discute des nouveaux personnages introduits dans la série, en disant : « Eh bien, avec les nouveaux personnages, j’ai eu beaucoup de liberté pour les concevoir. Avec Jason, il était important pour moi qu’il reflète Leon et montrer le même sens de la justice. Comme Léon, c’est quelqu’un qui prend vraiment soin de ses subordonnés dans l’armée. Il a vu l’enfer, tout comme Léon. Et comme Léon, il ne veut pas que cette tragédie se répète. Et cela conduit à cette séquence sous-marine dont nous avons parlé plus tôt. Mais Leon et Jason, leur méthodologie diffère. En raison de ce qui se passe, Leon est capable de grandir en tant que personne. Ainsi, dans la conception de Jason, tout est venu de Leon et de ce que nous voulions voir de son histoire. Je voulais aussi que Jason soit représentatif de ce sens de la justice. Avec l’autre personnage que vous avez mentionné, Wilson, le secrétaire à la Défense, je ne citerai pas le nom de cette personne, mais il s’inspire d’un vrai politicien japonais ! Juste en termes de look Pas ses actions, espérons-le. ( Des rires) »

En ce qui concerne la liberté d’emmener les personnages établis de Resident Evil dans de nouvelles directions et d’introduire de nouveaux personnages, dit-il, « Évidemment, la franchise a tellement de fans, donc tout doit avoir un sens. Les personnages, bien sûr, mais aussi la chronique, la chronologie. Au moment de décider quand raconter l’histoire, nous avons choisi l’année 2006. Dans le canon, nous ne savions pas ce que les deux personnages avaient fait. Bien sûr, nous savons ce qui est arrivé à Léon après cela avec Vendetta, et nous savons ce qui s’est passé avant cela, mais l’entre-deux était l’endroit où j’avais beaucoup de liberté pour créer. Dans ce cas, il n’est pas le flic recrue que vous avez rencontré à Raccoon City, ou l’homme qui est fatigué et blasé par la longue bataille avec le mal dans Vendetta. C’est le genre d’entre-deux. C’est ce que je voulais décrire ici. Ce n’est pas comme s’il était complètement du côté du gouvernement, mais il sait que le sens de la justice seul ne suffit pas pour améliorer les choses dans le monde Vous pouvez le voir mûrir en tant que personne ici. Le costume symbolise tha t, ce qui est très important pour moi. C’est peut-être la première fois que les fans le voient porter un costume, alors j’espère que c’est intéressant pour eux ! Et j’espère que les conversations et la relation entre Claire et Leon seront également intéressantes pour eux. »

Resident Evil : Ténèbres infinies sera disponible sur Blu-ray et DVD le 21 décembre.





