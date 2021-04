Resident Evil: Infinite Darkness arrive sur Netflix en juillet, nouvelle bande-annonce avec Claire et Leon

La série de survie d’horreur Resident Evil est l’une des séries de jeux vidéo les plus réussies de Capcom depuis 25 ans avec plus de 100 millions d’exemplaires vendus. Pour coïncider avec l’anniversaire, il apparaîtra sous peu Village de Resident Evil 8 un nouveau titre dans la populaire série de jeux, avec un nouveau dans le cadre d’une vitrine « Resident Evil » Bande-annonce de gameplay ainsi que de nombreux autres détails jusqu’à un nouveau jeu VR ont été présentés.

Une nouvelle bande-annonce d’horreur pour la série Netflix présente des personnages

Annonce pour l’anniversaire Netflix un premier Série d’anime à la franchise, qui est un lien direct avec la série de jeux et les deux personnages populaires, Claire Redfield et Léon S. Kennedy en dehors Resident Evil 2 réunis.

Dans le cadre de la vitrine, Netflix en confirme un Date de sortie pour juillet 2021. En même temps, un apparaît nouvelle bande-annonce d’horreurmontrant plus de l’intrigue:

C’est ça la série Resident Evil Netflix

En 2006, des traces d’accès non autorisé aux fichiers secrets du président ont été retrouvées sur le réseau de la Maison Blanche. L’agent fédéral américain Léon S. Kennedy fait partie du groupe invité à la Maison Blanche pour enquêter sur cet incident.

Pendant ce temps, un employé de TerraSave tombe sur Claire Redfield dessiné sur une image mystérieuse d’un jeune réfugié montrant la victime d’une mystérieuse infection virale. Claire commence à enquêter. Lorsqu’elle se rend à la Maison Blanche pour demander un établissement de bien-être, elle rencontre à nouveau Leon S. Kennedy. Au moment où elle le prend en confiance avec ses recherches, le chaos éclate à la Maison Blanche: tout à coup, toutes les lumières s’éteignent et Leon et une équipe du SWAT sont attaqués par une horde de zombies. Leon et Claire voient une sorte de lien entre l’épidémie de zombies et l’étrange dessin, tandis que le reste du monde est bientôt frappé par une invasion de zombies.

Dans le cadre de l’année anniversaire de «Resident Evil», un nouveau jeu et la série Netflix seront également lancés. Redémarrage du film pour la série. Le réalisateur Johannes Roberts promet aux fans que le film Resident Evil: Bienvenue à Racoon City – contrairement à la série de films en six parties du réalisateur Paul WS Anderson – adhère strictement au modèle d’horreur de survie de Capcom, en particulier en ce qui concerne l’horreur. Ici aussi, il y a des retrouvailles avec des lieux et des personnages bien connus des jeux.