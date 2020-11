Resident Evil (Hommage de Jaime Llanos)

Les montagnes -Arklay- de la folie

Ce texte contient des spoilers pour Resident Evil

Puisque le nom a dû être changé Danger biologique (pour des raisons qui varient en fonction de la source dans laquelle il est consulté), on a beaucoup spéculé sur ce que cela signifie vraiment Resident Evil. Pour moi c’était toujours Résidence Maligna, Et cela avait du sens étant donné qu’une grande partie du premier jeu se déroulait dans une résidence dans laquelle ils vivaient et que de mauvaises actions s’étaient produites. Bien que cette traduction ne soit pas exacte car résident ne se traduit pas par domicile mais à résident. Mais alors, Que signifie résident Dans ce contexte? Il y a quelque temps, j’ai lu que le mot résident en anglais il peut s’agir aussi bien d’un nom que d’un adjectif et que, étant utilisé comme dans ce dernier cas, le terme Resident Evil il a une signification qui a non seulement plus de sens dans la saga en général mais aussi dans la vision générale que son auteur original, Shinji Mikami a sur la terreur. Si nous prenons la parole résident comme adjectif nous pouvons traduire le titre de l’œuvre en question comme Le mal qui réside ou bien Le mal à l’intérieur qui s’applique non seulement comme “le mal qui réside” dans ce manoir, ou ce poste de police, mais aussi à l’intérieur de chaque personne impliquée dans les projets néfastes menés par Umbrella, la grande société pharmaceutique antagoniste de la franchise, et ses héritiers pour remplir leurs objectifs.

Le mal qui réside dans ces murs

Si nous étendons l’utilisation de cette signification, elle peut être appliquée avec une perfection complète au manoir Spencer, ce bâtiment où le virus T est originaire, aux zombies et aux créatures horribles et déformées qui en découlent avec une soif de sang humain. Et quelque chose qui a le mal dans sa condition éthérée est qu’il s’accroche à tout ce qui l’entoure; Il est présent sur les murs, derrière chaque porte et aussi chez ceux qui l’habitent, étant contaminé par lui, tout comme le virus qui propage la maladie. Dans les textes qu’ils ont laissés avant de devenir ou de se suicider, vous pouvez ressentir le désespoir et la désolation qu’ils ont ressenti dans leurs derniers jours, certains sachant que ce n’était qu’une question de temps avant qu’ils ne deviennent d’horribles monstres, les morts-vivants. D’autres, au contraire, ont vécu jusqu’au bout dans l’ignorance totale. Le cas le plus emblématique et qui consiste à être l’un des textes les plus célèbres de la saga est celui d’un gardien des chiens du manoir, qui commence à avoir des symptômes d’une maladie qu’il ne connaît pas et, page après page, commence à perdre sa raison et son humanité, commençant à devenir plus agressif et moins rationnel au point que la dernière chose qu’il écrit dans son journal est “pica, délicieux “.

Et cette agonie de ceux qui ont joué un rôle fondamental dans la chute du manoir Spencer se sent intégrée dans le jeu lui-même, pas seulement dans ses textes. Poursuivant le même exemple, le gardien de chien apparaît de l’intérieur d’un placard une fois que nous avons fini de lire son journal; la connexion est établie immédiatement et même si à ce moment-là nous ne saurions peut-être pas ce qui s’était passé à l’intérieur du manoir – depuis jusqu’à présent et sans informations externes dans le jeu lui-même, aucun autre indice n’avait été donné jusqu’à ce moment – avec ce simple détail que nous connaissons déjà. Ainsi, nous pouvons également rencontrer le chasseurs avant d’en voir un pour la première fois. Un employé d’Umbrella a écrit un texte sur une bête comme un gorille sans peau qui était très agressif et avait un pouvoir destructeur élevé, ce qui, si nous suivons le modèle du jeu d’annoncer de manière inquiétante chaque monstre avant de le rencontrer, nous le saurons. que bientôt nous devrons y faire face. Et après une promenade dans le jardin du manoir, une cinématique nous montre du point de vue de la bête comment elle court et se fraye un chemin à travers les portes pour nous traquer. Une bête plus rapide qu’un chien, plus résistante qu’un zombie et avec une attaque mortelle qui, si nous ne faisons pas attention, peut nous laisser sans tête en quelques secondes.

A lire : Comment obtenir vos jeux au même endroit avec le lanceur GOG Galaxy Un équilibre parfait Ce sont des détails comme ceux-ci, dont Resident Evil compte en tas, qui maintiennent l’atmosphère de tension et ce mal intérieur présent tout au long de l’expérience. Bien que la saga soit connue pour avoir des débuts solides et des résultats plus irréguliers, je dirais que c’est dans le premier titre où non seulement il y a la meilleure première partie de toute la franchise mais peut-être même des jeux vidéo en général mais a également un équilibre de qualité plus solide que les livraisons ultérieures. Entre cela le jeu lui-même est relativement court et qu’il sait comment changer de scène, ses menaces et l’histoire – bien que hilarante mal doublée – se relaient pour garder un nouveau spectateur suffisamment accro du début à la fin.

Le mal à l’intérieur

Le pire et peut-être le plus terrifiant des événements survenus au Spencer Mansion est que les coupables qui portaient des accusations plus élevées se sont sauvés de la situation, reflétant l’un des pires et des plus réels maux de la société. Les ouvriers, les scientifiques qui faisaient partie de l’équipe étaient également responsables et payaient leurs crimes de leur vie, mais les auteurs intellectuels sont restés en vie pour continuer à faire du mal pour des motifs cupides et égoïstes. Albert Wesker avant tout, qui a complètement abandonné son humanité à la recherche de l’arme biologique parfaite et utilise ses propres camarades STARS comme cobayes pour tester l’utilité de Tyrant et des autres bêtes conçues dans ces murs. Wesker n’est pas seulement un bon exemple que le pire mal est l’indifférence de ceux qui ils acceptent leur mal intérieur et ne reculent devant rien pour atteindre leurs sombres fins.