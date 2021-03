Resident Evil fête ses 25 ans et Capcom le frappe vraiment, annonce la nouvelle vitrine de RE8 Village

Resident Evil fêter ça cette année 25e anniversaire et même après un quart de siècle, l’immensément réussie continue Série d’horreur de survie joyeusement. Ramifications de séries et de films sont en préparation ainsi que le partie la plus récente de la série principale, auquel Capcom bat vigoureusement le tambour marketing.

Resident Evil: la série d’horreur à succès célèbre son 25e anniversaire et n’a encore montré aucun signe d’âge

En 1996, tout a commencé avec l’infiltration de sur la PlayStation originale Membres STARS dans le Domaine Spencer, depuis lors, le Série d’horreur en constante évolution, nouveaux fils d’histoire et même un (pas entièrement incontesté) Série de films engendré.

Le pendant série principale en sept parties un jeu est utilisé par de nombreux Retombées et Remakes accompagné et bientôt nous l’aurons dernière partie principale – Village de Resident Evil 8 – fait un don, ce qui devrait continuer à nous apprendre la peur.

Les fans de « Resident Evil » peuvent s’attendre à cela anniversaire avoir hâte de. Capcom maintient la série vivante et apporte les délices suivants cette année seulement:

Présentation de la vitrine Resident Evil 8 Village

La sortie de « Resident Evil 8 Village » n’est pas loin. Au 7 mai 2021 le jeu sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S / X, Google Stadia et PC. Le temps d’attente adoucit (pour autant que vous puissiez l’appeler dans un jeu d’horreur) Capcom nous aussi nouvelles infos, gameplay, une deuxième démo et une Beta to RE: Verses.

De plus, le avril un nouveau Vitrine pour RE8 émission dans laquelle nous obtenons un aperçu plus approfondi du jeu et de ses dangers en tant qu’antagoniste Dame Dimitrescu peut s’attendre. «RE: Verse» est également couvert. Malheureusement, il y a jusqu’à présent pas de date exacte pour la vitrine, mais nous vous tiendrons au courant.