Resident Evil: découvrez les 5 meilleurs jeux de la franchise

Resident Evil Village avait sa première démo disponible pour les tests et nous sommes déjà plus que impatients de voir tous les détails du nouveau jeu.

Pour l’instant, ici en Feededigno nous vous présenterons une liste des cinq meilleurs jeux de la franchise pour vous permettre de réchauffer les moteurs. La prochaine édition du célèbre jeu de survivant devrait arriver le 7 mai. Les remasters ne seront pas comptés dans la liste, car ce sont des mises à jour des jeux originaux:

5ème: Resident Evil 7 – Biohazard (2017)

En ouvrant la liste, nous avons la dernière version du canon ramenant le style horreur de survivant qui avait été laissé de côté depuis Resident Evil 4.

Avec un nouveau protagoniste, le jeu est à la première personne, ainsi que Resident Evil Survivor, à partir de l’an 2000. Avec un gameplay incroyable, d’excellents graphismes et une histoire bien écrite, le titre nous a à nouveau revigoré avec des frayeurs et des boss coriaces à l’automne. Ça vaut le souvenir.

4ème: Resident Evil (1996)

L’un des premiers jeux de la franchise mérite la quatrième place parmi les fans les plus aimés. Resident Evil raconte l’histoire de ÉTOILES, une organisation policière d’élite de Racoon City. Chris Redfield et Jill Valentine sont les protagonistes et doivent faire face Albert Wesker et entreprise déjà sur sa première mission.

Avec d’excellents protagonistes et une difficulté absurde, le jeu a donné envie à de nombreux joueurs de détruire leurs commandes sur le mur pour être si en colère, par exemple.

Resident Evil a été l’un des premiers à recevoir une version réussie remasterisée dans le Xbox 360 et Playstation 3.

3e: Resident Evil 4 (2005)

Bonjour étranger …

Avec la médaille de bronze, nous avons Resident Evil 4. Léon Kennedy, l’un des héros les plus acclamés de la franchise, a pour mission de sauver la fille du président des États-Unis en Europe de l’Est, alors qu’elle a été kidnappée par des membres d’une secte.

Là, il découvre que parapluie créé un parasite de la flamme La Plaga et maintenant notre héros doit à nouveau détruire les plans de l’organisation.

Resident Evil 4 c’était le premier avec le genre le plus d’action, puisque le style de survie a été mis de côté pour laisser place à des défis plus effrénés. Le jeu présente des fonctionnalités emblématiques de visages familiers sur la façon dont Ada wong et Jack Krauser, des personnages jouables dans des mini-jeux et des chapitres supplémentaires, par exemple.

Nous avons également la première participation du personnage à la tronçonneuse, à la tristesse de tous les joueurs …

2ème: Resident Evil 2 (1998)

En deuxième place sur le podium, nous avons Léon Kennedy encore, maintenant avec Claire Redfield à tes côtés dans Resident Evil 2.

Racoon City est en proie à la Umbrella Corporation encore une fois, cependant, à une échelle beaucoup plus grande que la précédente.

Léon, un nouveau venu dans la police, et Claire, soeur de Chris, ont pour mission d’arrêter les plans de l’entreprise, de vaincre toutes les menaces malignes, de plus en plus mortelles.

Avec une intrigue incroyable et des monstres malheureux comme les lickers, par exemple, Resident Evil 2 a une place spéciale dans nos cœurs, remportant un magnifique remastering et qui était considéré comme l’un des meilleurs jeux de 2019.

Monsieur X est dans mes plus grands cauchemars, mais il ne perd que contre le prochain boss de la liste …

1er: Resident Evil 3 – Nemesis (1999)

Tout d’abord, d’une manière plus que méritée, nous avons Resident Evil 3 – Némésis.

Racoon City est à nouveau attaqué, cependant, Jill Valentine est-il encore là pour terminer le Umbrella Corporation.

Cependant, notre héroïne préférée ne comptait pas sur l’arrivée d’un digne ennemi: Némésis, un monstre à l’air dégoûtant, car il n’a qu’un seul œil, ainsi que des tentacules mortels et un bazooka destructeur.

Resident Evil 3 – Némésis c’est extraordinaire, car il amène l’un des plus grands patrons de l’histoire. De plus, nous avons Jill Valentine dans sa meilleure performance et le Brésilien Carlos Oliveira pour nous représenter dans le jeu le plus incroyable de la franchise.

Si vous n’avez pas été en colère contre Némésis en poursuivant le protagoniste et les acteurs de soutien dans tous les endroits possibles, son âme est illuminée.

Le jeu a également reçu une version remasterisée, mais il n’avait pas le même glamour. Restons dans nos pensées avec le jeu 1999 disponible sur PlayStation.

Maintenant, nous devons attendre le huitième chapitre de cette franchise très acclamée, car nous sommes plus que impatients.

Et pour vous, quels sont les principaux jeux de la franchise? Commentez et partagez!

Découvrez la bande-annonce de Resident Evil Village:

Profitez de notre travail? Que diriez-vous de nous aider à le maintenir?

Être un site Web indépendant au Brésil n’est pas facile. Notre équipe qui travaille – en collaboration et avec beaucoup d’amour – pour vous apporter du contenu chaque jour, vous sera extrêmement reconnaissante de votre collaboration. En savoir plus sur notre campagne sur Soutien et aidez-nous avec votre contribution.