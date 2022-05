Resident Evil de Netflix : intrigue, distribution et tout ce que nous savons d’autre

Resident Evil, l’emblématique série de jeux vidéo apocalyptiques de Capcom, débarque officiellement sur nos (petits) écrans sur Netflix avec un tout nouveau scénario. Le 27 août 2020, le géant du streaming a officiellement annoncé que le live-action Resident Evil série était en développement actif. L’émission est une idée originale d’Andrew Dabb, le co-showrunner et producteur exécutif de la série télévisée à succès de CBS. Surnaturel.

Dans une déclaration officielle pour l’émission, Dabb a poursuivi en disant:

« Resident Evil est mon jeu préféré de tous les temps. Je suis incroyablement heureux de raconter un nouveau chapitre de cette histoire incroyable et d’apporter le tout premier Resident Evil séries aux membres Netflix du monde entier. Pour chaque type de Resident Evil fan, y compris ceux qui nous rejoignent pour la première fois, la série sera complète avec beaucoup de vieux amis, et certaines choses (soif de sang, des choses insensées) que les gens n’ont jamais vues auparavant. »

Si la nouvelle du développement de cette émission vous semble familière, Deadline avait initialement rapporté l’histoire de cette émission en janvier 2019. Cependant, c’est la première confirmation officielle que ce jeu vidéo sera adapté en série télévisée. Bien sûr, la question que tout le monde se pose est de savoir à quoi ressemblera le scénario de cette émission. sera-t-il similaire au jeu vidéo ou quelque chose de complètement différent ? D’ailleurs, que peut-on attendre de cette prochaine série Netflix ? Plongeons-y directement.

Resident Evil : l’intrigue

Le jeu vidéo adapté en série télévisée suivra les aventures des deux enfants Wesker et se déroulera sur deux périodes. Netflix a confirmé les arcs d’histoire suivants dans une annonce officielle :

« Dans la première chronologie, les sœurs de quatorze ans, Jade et Billie Wesker, sont transférées à New Raccoon City. Une ville manufacturée et corporative, qui leur est imposée alors que l’adolescence bat son plein. Mais plus elles y passent de temps, plus ils se rendent compte que la ville est plus qu’il n’y paraît et que leur père cache peut-être de sombres secrets, des secrets qui pourraient détruire le monde. sur Terre. Et plus de six milliards de monstres – des personnes et des animaux infectés par le virus T. Jade, aujourd’hui trentenaire, lutte pour survivre dans ce Nouveau Monde, tandis que les secrets de son passé – à propos de sa sœur, de son père et d’elle-même – continuer à la hanter. »

Albert Wesker, leur père et l’éternel méchant du Resident Evil jeux vidéo, fait partie intégrante de leur univers depuis le premier jeu vidéo. Bien que nous ne sachions pas ce qui arrivera à Billie en cours de route, nous sommes à peu près certains qu’il y aura quelque chose à voir avec les dents et la mutation.

Resident Evil : Casting confirmé





Bien que la série ait été officiellement confirmée récemment, les fans en savent beaucoup, y compris la distribution principale, depuis juin 2021. À cette époque, le compte Twitter Netflix Geeked a tweeté que six acteurs étaient officiellement enrôlés pour la série. Il s’agit notamment de Lance Reddick, Ella Balinska de les anges de Charlie renommée, Siena Agudong de F9 : la saga rapideTamara Smart de As-tu peur du noir et Artémis VolaillePaola Nuñez de Mauvais Boyz pour la vie et La purge renommée de la série télévisée et Adeline Rudolph de Aventures effrayantes de Sabrina et Riverdale.









Comme le rapporte Variety, Lance Reddick jouera le rôle d’Albert Wesker, l’antagoniste qui est apparu pour la première fois dans le jeu vidéo en 1996. En fait, ce personnage a été présenté dans pas mal de Resident Evil des projets cinématographiques aussi. Nous avons vu pour la dernière fois Tom Hopper jouer le rôle de Wesker dans le 2021 Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City. Reddick a figuré dans de nombreux films et séries télévisées populaires, notamment en tant que Charon dans le John Wick série de films et Cedric Daniels sur HBO Le fil.

Les détails des personnages de Smart, Balinska, Agudong, Nuñez et Rudolph n’ont pas encore été publiés. La page IMDb de la série présente également Tetiana Gaidar, qui est répertoriée comme formatrice d’armes tactiques. La liste comprend également Evan Hengst en tant que Carl, Rizelle Januk en tant que professeur de Billie Wesker, et plus encore. Variety a également annoncé qu’Ahad Raza Mir rejoindrait le casting. Cependant, son rôle n’a pas encore été révélé.









Le Resident Evil la série tombera sur Netflix le 14 juillet 2022, comme tweeté par Netflix Geeked. En 2020, Netflix a annoncé que l’émission se composerait de huit épisodes, chacun d’une durée d’une heure. Cela suit à peu près le même format que la plupart des émissions de télévision sur les services de streaming au cours des dernières années. Ce qui n’est pas clair, cependant, c’est si Netflix supprimera les huit épisodes de Resident Evil en une seule fois ou opteront-ils pour un format de sortie une fois par semaine.

Considérant qu’un certain nombre de plateformes de streaming, dont Disney+ et Prime, publient leurs émissions populaires chaque semaine, il est probable que Netflix ferait de même. Cependant, c’est quelque chose que nous ne saurons que le 14 juillet.





