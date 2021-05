Resident Evil Code: Veronica X – Pas un remake? Les fans le construisent eux-mêmes!

Après refonte Resident Evil 2 et Resident Evil 3 serait-ce vraiment logique Code de Resident Evil: Veronica X à rééditer. La première partie « Resident Evil » pour la Sega Dreamcast (plus tard Nintendo Gamecube et PlayStation 2) est du Année 2000 moins un spin-off et beaucoup plus un partie complète de la série.

Que se passe-t-il dans Resident Evil Code: Veronica X? Nous nous jetons à nouveau dans le jeu d’horreur surivival Claire Redfield dans l’aventure qui après les événements de la 2ème partie toujours après le sien Brother Chris Redfield recherche.

Cependant, elle est kidnappée par Umbrella et est sur le Île de la prison de Rockford Island tenu. Mais ne serait-ce pas Claire Redfield, experte en survie, si elle ne pouvait pas se libérer de cette prison? Et c’est là que nous intervenons.

En termes de contenu, le titre est un peu à la fin plus étendu que « Resident Evil 3 » et aurait aimé comme 4. Parcourez la partie principale de la série pouvez. Nous en apprenons beaucoup sur le T-Virus de la partie 1, comprenons la colère de Chris Redfield contre son adversaire surhumain à l’époque Albert Wesker et apprendre Alexia et Alfred Ashford savoir qui avec le Virus T véronique expérimenté – une modification du virus T.

Resident Evil Code: Veronica X – Le remake des fans devient réalité

Depuis longtemps, il y a eu un grand désir d’un remake dans la base de fans de «Resident Evil». La version PS2 a très mal vieilli et la dernière version PS3 n’est pas vraiment plus belle non plus. Depuis que Capcom s’est débarrassé des arrière-plans pré-rendus pour la première fois, tout semble très boueux et laid.

Mais cela pourrait prendre un certain temps avant qu’un remake officiel ne soit fait – à supposer que cela se produise.

Cependant, les fans ne veulent pas attendre si longtemps et se donner un coup de main. Vous essayez un remake adéquat. Le projet de fan prend maintenant des fonctionnalités solides et est quelque chose dont il faut être fier. Vous pouvez avoir une première impression ici:

Les images donnent une idée de la façon dont Code: Veronica avec le Moteur RE actuel pourrait regarder. le nouvelle perspective sur l’épaule. Contrairement à l’original, ce serait aussi le plus grand changement, car avant Resident Evil 4 il n’y avait que la caméra statique aux points fixes respectifs de la pièce. À ce stade, cependant, nous devons mentionner que les développeurs du projet de fan veulent proposer une caméra fixe comme l’original en parallèle.

Quoi qu’il en soit, c’est un projet intéressant qui est loin d’être terminé, mais qui reste impressionnant. Voyons ce que Capcom a à dire. Parce que nous nous souvenons que Capcom écrase principalement les projets de fans comme le plus gros de « Resident Evil 2 ».