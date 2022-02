Resident Evil Code : Veronica aura-t-il bientôt le remake espéré ?

Quelle ramification de Resident Evil apparaît cette année? Après Resident Evil 8 seulement dans sorti en 2021 nous ne pourrons probablement pas compter sur un titre de suivi tout de suite. Mais nous serons sûrement ravis des produits d’horreur chauds de Capcom en 2022 également ?

Il est fort probable qu’un nouveau volet « Resident Evil » fasse son apparition cette année. Parce qu’il y a quelques années, Capcom a mis en place quelque chose comme une feuille de route non officielle « Resident Evil ».

Les plans stipulaient qu’en une nouvelle partie pour chaque année suivante serait publié. Et ils ont mis cela en pratique par la suite. C’est comme ça que nous sommes entrés trois années consécutives nouvelles entrées sur la franchise et je ne pense pas que cette feuille de route non officielle soit encore terminée. Ainsi, un Resident Evil pourrait apparaître en 2022.

Il y a eu trop d’indices d’un remake à part entière dans le passé pour que Resident Evil 4 – et aussi Resident Evil Code : Véronique a toujours été un sujet de discussion dans la communauté.

Oui il y a pas de confirmation officielle à ce jourà quoi ressemblera enfin la prochaine version. Alors que l’on sait que Capcom travaille officiellement sur une suite à Resident Evil Village, depuis le Les parties 7 à 9 comme une trilogie depuis le début étaient prévus, mais c’était tout du côté officiel.

Un remake de Resident Evil Code: Veronica arrive-t-il maintenant?

Capcom est actuellement en train de mettre à jour régulièrement le site officiel de la marque. récemment trouvé entrées historiques leur chemin dans la base de données. Ce sont des entrées qui peuvent facilement être combinées avec les Histoire de la série de jeux traiter avec

Après nous avons d’abord le L’ère PS1 ont été autorisés à passer en revue, nous continuons maintenant avec certaines entrées de la prochaine génération de consoles.

dans le Focus ici est Resident Evil Code: VeronicaSuivant Resident Evil Outbreak et Resident Evil Outbreak 2. Mais le tout ne vaudrait pas la peine d’être mentionné si la communauté n’avait pas rencontré une circonstance spécifique.

Donc c’est comme ça qu’il semble être Des parties du patrimoine révisées été. Et la base de fans se demande maintenant pourquoi Capcom ferait cela ? Juste pour une entrée de base de données ? Ou sont-ils déjà Des atouts du remake ? Cela semble un peu tiré par les cheveux, mais c’est un peu étrange. Il en va de même pour Outbreak et Outbreak 2, bien sûr, aux côtés de Code : Veronica.

Dans tous les cas, vous pouvez maintenant obtenir les meilleures informations possibles sur la pièce. Et qui sait : peut-être que Capcom nous surprendra avec un remake après tout ? Ou ça viendra au moins en HD remasterisécomme ce fut le cas avec la première et la zéroième partie.

pendant ce temps sont Ventilateurs d’ailleurs c’est déjà parti propre remake créer. Mais le mieux est de voir par vous-même :