Resident Evil : Capcom travaille sur quatre nouveaux jeux – Rumeur

En novembre 2020, Capcom (« Devil May Cry », « Monster Hunter ») a été victime d’un fuites massives devenir de l’information interne aussi jeux pas encore annoncés mis en lumière. Ces jeux comprenaient également quatre nouveaux titres « Resident Evil », sur lesquelles de nouvelles informations pourraient être révélées à l’E3.

Resident Evil : de nouveaux détails pourraient-ils arriver dans Revelations 3 ?

Capcom n’est sorti qu’il y a quelques semaines Village maléfique résident, la huitième branche principale de la série d’horreur de survie consacrée, mais que le groupe fait déjà permet de travailler sur plus de jeux, devrait, notamment en raison de la ventes solides, pour ne pas être surprenant. Pourtant quels jeux ont révélé la fuite?

« Indignation maléfique des résidents »

« Remake de Resident Evil 4 »

« Resident Evil » Hank « »

« Apocalypse Biohazard »

Jill Valentine joue un rôle important dans le premier « Resident Evil Revelations » / © Capcom

Bien que de nombreux fans puissent être intéressés par l’ajout du titre « Outrage » pensez au spin-off « Outbreak », c’est censé être Acte « Resident Evil Revelations 3 ». C’est du moins ce que veut l’initié habituellement bien informé EsthétiqueGamer ont déjà vécu comme lui trahi en février. Comme l’initié aimerait le savoir, le développement du titre devrait au moins a commencé comme « Apocalypse 3 » et sont maintenant répertoriés comme « Outrage » chez Capcom.

De plus, il attend ce match dans un délai d’un an à compter de la parution de « Village » apparaîtra. Ce devrait être à l’occasion de la 25e anniversaire de la franchise Resident Evil arriver sur le marché et pourrait temps exclusif pour la Nintendo Switch être publié. Si les informations de l’initié sont correctes, une annonce du jeu à l’E3 2021 serait tout à fait envisageable.

Apparemment « Resident Evil 4 Remake » est en développement / © Capcom

Il n’y a aucune information ou fuite sur « Biohazard Apocalypse » et « Resident Evil » Hank « ». EsthétiqueJoueur A seulement écrit à propos de ce dernier qu’il pourrait s’agir du nom être seulement un titre de travail. Dès que la fuite est devenue publique, de nombreuses personnes ont supposé qu’il pourrait s’agir d’une Erreurs de traduction ou typographiques acte. Donc ça devrait en fait « beau gosse » être appelé. Comme on le sait, ce personnage a récemment joué un rôle important dans « Resident Evil 2 Remake ».

Que Capom était également impliqué dans un Nouvelle édition de son jalon « Resident Evil 4 » Les œuvres ne devraient pas non plus surprendre quelques-uns. Cependant, le développement du remake est censé inclure, entre autres, l’histoire originale du jeu. devrait s’étendre, ne s’entend pas bien. Censément Capcom les développeurs ont même retiré le projet et une autre équipe interne chargée de cela. Pour l’instant, le jeu n’a pas été officiellement annoncé.

Puisqu’avec tout ce que nous avons écrit jusqu’à présent, il est toujours sont des rumeurs non confirmées, vous devez partager ces informations avec le part nécessaire de scepticisme considérer. Cependant, étant donné que « Resident Evil » est également la marque la plus populaire de Capcom, la société japonaise devrait garantie de nouveaux jeux pour la franchise travail. Et qui sait, peut-être nous attend lundi prochain, à 23h30 heure allemande, vraiment une surprise ou deux.