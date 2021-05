Resident Evil: Bienvenue dans Raccoon City Des reprises sont actuellement en cours avec Robbie Amell

Robbie Amell, qui jouera le favori des fans de jeux vidéo Chris Redfield, a confirmé que Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City est en cours de redémarrage. Cela s’est produit lors d’un flux Twitch quand Amell a remarqué un abonné avec Redfield dans son nom d’utilisateur. Même si Robbie Amell n’a pas précisé davantage, il a semblé être à l’aise de révéler cette information, ce qui pourrait impliquer que les reprises ne sont pas très importantes.

« Je suis de retour à Toronto pour Resident Evil recommence, donc je suis de retour en mode Chris Redfield. «

À venir de Sony Pictures Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City est l’adaptation en direct de la série de jeux vidéo Resident Evil la plus vendue. Le film sera basé sur le jeu PlayStation original sorti en 1996. Il servira également de redémarrage de la série de films à succès commercial Resident Evil de Paul WS Anderson.

Les reprises sont assez courantes lors de la réalisation de films à gros budget, mais les antécédents d’Hollywood ont principalement été aléatoires. Au cours des dernières années, la plupart des films qui ont été repris près de la date de sortie ont fini par être dans de mauvaises grâces de la part des fans et des critiques (WW84, Justice League). Bien qu’il existe des films comme Sonic l’hérisson et Godzilla contre Kong qui a largement profité des reprises. Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City a terminé le tournage il y a environ 5 mois et sa sortie était provisoirement prévue en septembre 2021, mais a maintenant été reportée à novembre. On ne sait pas si Sony a franchi cette étape en raison des reprises ou de Covid-19.

Covid-19 pourrait également être un facteur dans les reprises, car ce film a été tourné entièrement pendant la période de verrouillage au Canada d’octobre 2020 à décembre 2020. Les cinéastes ont peut-être manqué le tournage de certaines scènes en raison des restrictions de Covid. En raison des malheurs passés d’Hollywood, chaque fois que les fans entendent parler d’un film en cours de reprise, ils supposent le pire. C’est peut-être un sujet de préoccupation, mais nous ne le saurons pas avant la sortie du film, espérons donc le meilleur.

Les films originaux de Resident Evil mettant en vedette Milla Jovovich ont été mal reçus par les fans et les critiques et pourtant ils ont réussi à réussir au box-office. On ne peut qu’imaginer à quel point ils auraient réussi si les cinéastes avaient décidé de rester fidèles au matériel source. Mais il semble que le prochain redémarrage espère changer cela. Le film se déroulera en 1998 et se concentrera sur Spencer Mansion et Racoon City.

Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City est dirigé par Johannes Roberts (47 mètres plus bas, étrangers: proie la nuit). Kaya Scodelario comme Claire Redfield, Hannah John-Kamen comme Jill Valentine, Avan Jogia comme Leon S. Kennedy, Tom Hopper comme Albert Wesker et Neal McDonough comme William Birkin. Depuis la sortie du film en novembre, une bande-annonce sortira probablement bientôt. Alors mettons les hypothèses au repos et attendons la sortie du film. Espérons qu’il sera meilleur que ses prédécesseurs. Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City sortira en salles aux États-Unis le 24 novembre 2021. Cette nouvelle a été initialement rapportée sur Twitch via Bloody Disgusting. En attendant, vous pouvez consulter ces superbes affiches de fans de @andrewv_m sur Twitter.

