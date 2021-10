Resident Evil: Bienvenue dans les clips de Raccoon City Mettez l’accent sur les frères et sœurs Redfield

Une paire de nouveaux Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City des clips mettent en lumière les frères et sœurs Redfield, le réalisateur Johannes Roberts présentant les deux protagonistes, Claire et Chris Redfield, au grand public et expliquant comment ils s’intègrent dans l’intrigue du film d’horreur. La première est Claire, jouée par Pirates des Caraïbes : les morts ne racontent pas d’histoires la star Kaya Scodelario, qui est l’une des premières à remarquer que quelque chose se prépare à Raccoon City.

« Dans notre histoire, Claire Redfield est une fugueuse de Raccoon City », révèle Roberts dans le clip. « Elle s’est enfuie parce qu’elle sent que quelque chose ne va vraiment pas là-bas. Maintenant, elle revient pour donner à son frère des informations importantes. »

Le deuxième et dernier clip nous offre de nouvelles images du frère de Claire, Chris, jouées dans Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City par Le DUFF et Le flash la star Robbie Amell, qui doit devenir le héros dont Claire et le reste du monde ont besoin en ce moment.

« Chris Redfield est un héros de petite ville », a déclaré le réalisateur Roberts à propos du personnage d’Amell. « Maintenant, il fait partie des forces de police de Raccoon City. Chris doit devenir plus qu’un simple héros d’une petite ville; il doit devenir ce héros d’action. » En plus de révéler le rôle de Chris Redfield dans la procédure, l’acteur Robbie Amell fait écho au sentiment souvent répété que Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City sera une adaptation fidèle, et recrée même presque exactement plusieurs séquences du jeu vidéo.

Avec l’aimable autorisation de Sony Pictures, Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City ramènera le public au début, réintroduisant l’origine des morts-vivants et le monde terrifiant du jeu vidéo extrêmement populaire. L’histoire fera tomber le public dans la maison autrefois en plein essor du géant pharmaceutique Umbrella Corporation, Raccoon City est maintenant une ville mourante du Midwest. L’exode de l’entreprise a laissé la ville en friche… avec un grand mal qui couvait sous la surface. Lorsque ce mal est déchaîné, les habitants de la ville sont à jamais… changés… et un petit groupe de survivants doit travailler ensemble pour découvrir la vérité derrière Umbrella et passer la nuit.

Les Resident Evil reboot est écrit et réalisé par Johannes Roberts, et a réuni un ensemble de talents prometteurs aux côtés de Kaya Scodelario et Robbie Amell, dont Hannah John-Kamen (Ant-Man et la Guêpe), Tom Hopper (L’Académie des Parapluies), Avan Jogia (Zombieland : appuyez deux fois) et Neal McDonough (Sonic l’hérisson), et devrait présenter plusieurs personnages reconnaissables de la série de jeux vidéo, notamment Claire Redfield, Jill Valentine, Chris Redfield, Albert Wesker et Leon S. Kennedy.

Contrairement au Resident Evil adaptations en direct du passé, le réalisateur Johannes Roberts a assuré aux fans que cette itération sera beaucoup plus familière. « Welcome to Raccoon City est une adaptation très fidèle du Resident Evil jeu, » at-il dit. « C’est là que tout a commencé. C’est une histoire d’origine où nous rencontrons tous les personnages emblématiques des jeux. Chaque cadre contient des détails sur le jeu, du hamburger que le camionneur mange à la conception réelle du camion. Nous avons construit le manoir et le poste de police selon les spécifications du jeu. C’est un film d’horreur créé avec l’amour du jeu. »

Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City sortira aux États-Unis le 24 novembre 2021.

