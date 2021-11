Resident Evil: Bienvenue dans la bande-annonce de Raccoon City Nightmare apporte plus d’effusion de sang et de peurs

Sony a sorti une nouvelle bande-annonce pour Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City avant ses débuts dans les salles ce mois-ci. Redémarrage fraîchement de la série après que Paul WS Anderson et Milla Jovovich aient terminé leur série de Resident Evil films, Johannes Roberts s’est rabattu sur le matériel source d’origine pour s’en inspirer. La nouvelle « Nightmare Trailer », que vous pouvez consulter ci-dessous, offre un autre aperçu du film qui verra un virus fabriqué par Umbrella ravager Raccoon City.

Le synopsis officiel de Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City se lit comme suit : « Autrefois la maison en plein essor du géant pharmaceutique Umbrella Corporation, Raccoon City est maintenant une ville mourante du Midwest. L’exode de l’entreprise a laissé la ville en friche… les survivants doivent travailler ensemble pour découvrir la vérité derrière Umbrella et passer la nuit. »

Johannes Roberts a écrit et réalisé Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City. Il est produit par Robert Kulzer, James Harris et Hartley Gorenstein. Martin Moszkowicz, Victor Hadida, Jeremy Bolt et Paul WS Anderson sont les producteurs exécutifs. Dans une interview, via NewsDio, Roberts a parlé de la décision de faire quelque chose de plus fidèle aux jeux vidéo et de totalement différent du précédent Resident Evil films de franchise.

« J’ai tellement aimé le premier film », a déclaré Roberts. « Je pense que c’était vraiment génial. Le personnage que Milla a créé pour ce film était emblématique. Mais le premier film était différent des autres Resident Evil films. Il n’avait pas l’horreur que d’autres Resident Evil les films avaient. Je voulais voir à quoi ressemblait le jeu. Je pense que d’autres personnes voulaient faire ça aussi, alors nous avons fait le film en pensant à eux. Nous avons travaillé dur avec Capcom pour que cela se produise, et ils nous ont aidés en nous donnant des plans de lieux emblématiques du jeu. Nous avons le même art sur les murs de notre manoir. Capcom a vu cela pour la première fois hier et était tellement heureux et excité. »

Faire en sorte que le nouveau film ressemble davantage aux jeux signifiait inclure plusieurs favoris des fans des deux premiers Resident Evil les versements du jeu dès le début. Cela signifie présenter son casting qui comprend Kaya Scodelario comme Claire Redfield, Robbie Amell comme Chris Redfield, Hannah John-Kamen comme Jill Valentine, Avan Jogia comme Leon Kennedy, Tom Hopper comme Albert Wesker, Donal Logue comme Cheif Brian Irons, Neal McDonough comme William Birkin et Lily Gao dans le rôle d’Ada Wong.

Les bandes-annonces montrent clairement que ce nouveau film ressemblera également beaucoup à ces jeux vidéo. De nombreux œufs de Pâques et références sont là pour que les fans puissent les repérer, et nous pouvons présumer qu’il y en aura tellement plus dans le film complet. Si la sortie se déroule suffisamment bien pour que Sony commande une suite, Johannes Roberts a également suggéré que des éléments du jeu populaire Resident Evil 4 pourrait être intégré au film potentiel.

Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City est classé R pour la violence forte et le gore, et le langage tout au long. Il devrait sortir exclusivement dans les salles de cinéma le 24 novembre 2021.

