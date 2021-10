Resident Evil: Bienvenue dans la bande-annonce de Raccoon City est arrivé

La première bande-annonce de Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City est là. Un redémarrage complet de la série de films qui recommence à zéro, cette nouvelle fonctionnalité est totalement déconnectée de la série de films précédente de Paul WS Anderson et Milla Jovovich. Retour aux sources de la série, Bienvenue à Raccoon City nous ramène à l’effrayant Spencer Mansion avec des personnages de l’original Resident Evil jeux vidéo. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Johannes Roberts a écrit et réalisé Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City. Son casting comprend Kaya Scodelario comme Claire Redfield, Hannah John-Kamen comme Jill Valentine, Robbie Amell comme Chris Redfield, Tom Hopper comme Albert Wesker, Avan Jogia comme Leon S. Kennedy, Donal Logue comme chef Brian Irons, Neal McDonough comme William Birkin, Lily Gao dans le rôle d’Ada Wong, Chad Rook dans le rôle de Richard Aiken et Marina Mazepa dans le rôle de Lisa Trevor.

Selon Sony Pictures Releasing, le synopsis officiel se lit comme suit: » Autrefois la maison en plein essor du géant pharmaceutique Umbrella Corporation, Raccoon City est maintenant une ville mourante du Midwest. L’exode de l’entreprise a laissé la ville en friche … avec un grand mal sous la surface. Quand que le mal est déchaîné, les habitants de la ville sont à jamais… changés… et un petit groupe de survivants doit travailler ensemble pour découvrir la vérité derrière Umbrella et passer la nuit. »

« Ce qui est important pour moi dans ce film, c’est le ton », a déclaré Johannes Roberts à propos du nouveau film, selon IGN. « Ce que j’ai aimé dans les jeux, c’est qu’ils étaient juste effrayants, et c’est en grande partie ce que je voulais, cette atmosphère. Il pleut constamment, il fait sombre, c’est effrayant, Raccoon City est un personnage pourri », a-t-il déclaré. « Je voulais mettre [it] et mélangez-le avec le côté amusant, en particulier avec le style narratif du premier jeu. Nous nous sommes beaucoup amusés, nous avons même utilisé les angles fixes du premier jeu lorsque les personnages sont à Spencer Mansion. »

De passer de l’autre Resident Evil films, Roberts a ajouté: « C’est une histoire totalement distincte qui est basée sur les racines du jeu et le monde de la terreur. Je suis tombé amoureux de Milla Jovovich, ce premier film est très amusant … mais c’était un vrai plaisir de prendre les rênes d’une nouvelle franchise. Je n’avais jamais vu l’horreur et l’ambiance des jeux [in the movies], ce que je ressentais lorsque je jouais à ces jeux ou que je regardais derrière les épaules des gens jouer à des jeux. Je ne l’ai jamais ressenti à l’écran, et c’est quelque chose dont je voulais vous parler. »

Il ne faut pas confondre avec une séparation Resident Evil projet qui présente une autre continuité non connectée. Chez Netflix, un nouveau Resident Evil série est en développement qui se concentrera sur le personnage d’Albert Wesker et de ses filles jumelles. Lance Reddick joue le rôle d’Albert et l’acteur a déjà partagé son enthousiasme à l’idée de rejoindre le projet.

Je suis tellement excité d’annoncer enfin cela. Préparez-vous à entrer dans New Raccoon City avec le casting de la nouvelle série en direct Resident Evil : je jouerai Albert Wesker ! ELLA BALINSKA / TAMARA SMART / SIENNE AGUDONG / ADELINE RUDOLPH / PAOLA NUNEZ. #GeekedWeekpic.twitter.com/vC55bSmq5K – Lance Reddick (@lancereddick) 11 juin 2021

Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City devrait sortir dans les salles de cinéma le 24 novembre 2021. Reste à voir s’il s’agit du poids lourd que la série de films a déjà été, mais les fans de jeux vidéo à l’ancienne devraient au moins apprécier que c’est beaucoup plus familier cette fois-ci.

Sujets: Resident Evil Remake, Resident Evil, Jeux vidéo