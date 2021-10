Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City ressemble à un festival de fromages total

Abonnez-vous à Push Square sur

Voici votre premier regard sur Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City, le nouveau film avec Kaya Scodelario dans le rôle de Claire Redfield. Contrairement aux films de Milla Jovovich, cela se rapproche du matériel source, ce qui signifie qu’il existe une abondance de références au jeu PlayStation original, y compris la scène emblématique du zombie regardant par-dessus son épaule.

Le montage est étrange, la sélection de chansons est épouvantable et les effets spéciaux sont partout, mais il y a un côté ringard dans la bande-annonce qui représente véritablement le matériel source. Que cela dure plus de 90 minutes est à débattre, mais nous pouvons voir qu’il s’agit d’un jeu cinématographique idiot. Il sortira dans les cinémas américains à partir du 24 novembre, et la date de sortie au Royaume-Uni suivra le 3 décembre.

Les pensées?