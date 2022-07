« Resident Evil », aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

« Resident Evil » c’est une série netflix basé sur les jeux vidéo du même nom et écrit par Andrew Dabb, avec Bronwen Hughes en tant que producteur exécutif et réalisateur pour les deux premiers épisodes. La production de la fiction est en charge de Constantin Film, qui faisait auparavant de même avec les films mettant en vedette Milla Jovovich.

Des années après qu’une épidémie virale a provoqué une apocalypse mondiale, Jade Wesker jure de faire tomber les responsables, alors qu’elle lutte pour survivre dans un monde envahi par des êtres cauchemardesques infectés et assoiffés de sang pour retourner dans sa famille.

En tant que protagoniste de « Resident Evil» fait son chemin dans un monde détruit par la drogue Felicidad est tourmentée par son passé à New Raccoon City, les liens glaçants entre son père et la sinistre Umbrella Corporation et, surtout, par ce qui est arrivé à sa sœur Billie.

Les huit premiers épisodes de la nouvelle série de Netflix Ils ne sont disponibles qu’à partir du jeudi 14 juillet 2022, mais les fans des célèbres jeux vidéo réclament déjà une deuxième saison.

« RESIDENT EVIL » AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’à présent, le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série d’action-horreur, mais apparemment dans le dernier chapitre, l’histoire des sœurs Jade et Billie Wesker n’est pas encore terminée, et Umbrella cache encore plus de secrets.

A la fin de la première saison de « Resident Evil« , alors que les forces d’Umbrella se rapprochent, Jade propose l’utilisation d’une arme monstrueuse. Jade recrute Simon pour une mission difficile au siège d’Umbrella, mais alors qu’ils s’en sortent vivants, ils perdent beaucoup dans le processus.

De plus, étant donné que la série est basée sur un univers qui a un jeu vidéo très populaire avec un public mondial et une série de films très réussis, il est probable qu’ils obtiendront le feu vert pour de nouveaux épisodes.

D’autre part, lors d’une conversation avec TVLine, Andrew Dabb a révélé que «plus nous avançons, plus nous trouvons d’histoire à mesure que nous incorporons plus d’éléments d’histoire”.

« Nous prenons la décision [en la temporada 1] de toucher la pointe de l’iceberg en ce qui concerne l’histoire du jeu. Si nous avons la chance d’entrer dans la saison 2 et au-delà, vous commencerez à voir beaucoup plus d’éléments de gameplay dans la série.« , il ajouta.

Alors oui Netflix renouvelle »Resident Evil” pour une deuxième saison, il est possible que les nouveaux épisodes soient diffusés sur la plateforme de streaming en 2023, voire en 2024.