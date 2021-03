Resident Evil: annonce du retard du film Welcome to Raccoon City

Le retard du film Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City prend sa première dans les salles jusqu’à presque la fin de l’année.

Il semble que la question des retards ne nous concerne pas seulement dans le secteur du jeu vidéo. Très récemment, ils nous ont surpris avec des titres tant attendus qui n’arriveront pas cette année, et au cinéma les choses sont pires. Nous aurions dû l’imaginer compte tenu de la situation mondiale actuelle. Sony a officiellement annoncé le Retard du film Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City.

Tel que rapporté par les médias, Sony n’a eu d’autre choix que de déplacer la date en fonction des derniers changements de panneau d’affichage au cours de ces semaines. Outre les changements apportés à Shang-Chi, Mortal Kombat et Black Widow, la société n’a eu d’autre choix que d’ajuster son calendrier. La nouvelle date de sortie place le film sur 24 novembre 2021.

Avant la nouvelle, sa première a été annoncée pour le 3 septembre. Il reste à voir si ces changements affectent également d’autres bandes Sony comme le troisième opus de Spider-Man, qui se rapproche de quelques semaines.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City est le nouveau pari de Capcom pour donner vie à sa saga de jeux vidéo d’action et d’horreur par excellence. La franchise a déjà mis les pieds dans le cinéma avec une série composée de six films. Cette fois, la société de production semble plus intéressée à adapter l’histoire de manière beaucoup plus fidèle, avec des personnages, des lieux et des dates emblématiques des premiers jeux.

Ce n’est que l’une des nombreuses façons dont Capcom célèbre le 25e anniversaire de la série. En plus de ce nouveau long-métrage, une mini-série arrivera bientôt sur Netflix, une bataille royale multijoueur et le huitième volet numérique. Un grand anniversaire nous attend pour la fantastique franchise biohazard.