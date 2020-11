Resident Evil 8: Village voit une image divulguée qui révèle un possible gros spoiler de son histoire

Resident Evil 8: Village C’est l’un des jeux vidéo les plus attendus de la nouvelle génération de consoles, du moins jusqu’à ce qui ressemble à un lancement intergénérationnel de plus en plus clair. Dans tous les cas, la réalité est que le titre de franchise de Capcom Il est encore des mois avant son arrivée, mais ce n’est pas pour cela que nous manquons de nouvelles à partager. En fait aujourd’hui une nouvelle image du jeu divulguée révélerait un gros spoiler de son histoire.

La nouvelle image de Resident Evil 8: Village; Chris Redfield sous une mutation?

Ensuite, nous vous laissons avec l’image en question, qui a été sauvée par utilisateur AestheticGamer après sa publication sur les serveurs Steam:

Comme on peut le voir et malgré la qualité de l’image, ce que l’on peut apprécier c’est Chris Redfield avec la moitié du visage comme l’un des étranges loups-garous qui nous menacera dans Resident Evil 8: Village. Logiquement, cela a amené beaucoup à commencer à spéculer que, comme Ethan, nous devrions finissent par aider Chris à échapper à la mutation possible dans l’un de ces loups-garous, portant ainsi les fondations de la franchise à un nouveau niveau.

Pour le moment, cependant, il devrait être clair que ce qui est commenté n’est rien de plus que de la spéculation au niveau des réseaux, mais la réalité est que l’image semble être une référence claire à une relation Chris-Lobos beaucoup plus proche que nous pourrions l’imaginer. Après tout, dans les remorques vues c’est Chris lui-même qui force Ethan à apparaître dans la ville où Resident Evil 8: Village aura lieu, rendant les intentions du personnage vraiment mystérieuses.

Resident Evil 8: Village n’est actuellement confirmé que pour PS5, Xbox Series et PC. Le titre n’a pas non plus de date de sortie officiellement établie.

