Resident Evil 8 Village: une vidéo montre le gameplay de la PS4 Pro pour la première fois

A l’origine était Village de Resident Evil 8 seulement pour eux nouvelle génération de consoles annoncé jusqu’à ce que Capcom le Tokyo Game Show à l’automne 2020 a surpris les fans et en plus a annoncé une version pour PS4 et Xbox One. Maintenant il y a la première fois Gameplay à partir de la version PS4 Pro voir.

Voici à quoi ressemble Resident Evil 8 Village sur PS4 Pro

Comme « Resident Evil 8 Village » sur le PS5 regarde et joue, on peut déjà dans le disponible Démo Maiden voir. Mais à quoi ressemble réellement le jeu sur les systèmes de la génération actuelle? Maintenant, Capcom montre en premier Gameplayque sur le PS4 Pro a été enregistrée.

Ce tour 5 minutes longue vidéo montre Ethan en train d’explorer Château de Lady Dimitrescus. Il affronte un certain nombre d’adversaires dans une cave à vin, avant de finalement continuer sur une terrasse de château, où Ethan surprend Lady Dimitrescu dans la célèbre séquence téléphonique.

« Resident Evil 8 Village » sera activé 7 mai 2021 apparaître. Jusque-là, nous devrions encore une deuxième démo attendons, dans lequel nous devrions affronter des adversaires cette fois.