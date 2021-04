Resident Evil 8: Village – Une sportive russe impressionne avec le cosplay de Lady Dimitrescu

Dans Resident Evil 8: Village vous aurez affaire à la dame vampire, Lady Dimitrescu, qui a déjà fait beaucoup de bruit dans la communauté des fans de jeux. Parce que la bonne femme mesure plus de 2,90 mètres dans le jeu. Ils connaissent déjà leur taille et leur apparence personnage le plus populaire du nouveau jeu fait.

L’athlète russe devient Lady Dimitrescu de Resident Evil 8

Lady Dimitrescu est donc très appréciée des cosplayers. Il y a déjà des cosplays très intéressants qui se rapprochent de la dame vampire dans le jeu – à l’exception d’un détail: la taille. Même la personne la plus grande du monde ne mesurait pas 2,90 mètres. Il s’agit de Robert Wadlow avec 2,72 mètres, décédé en 1940. Et pourtant il y en a un très spécifique qui inspire actuellement Cosplay de Lady Dimitrescu les fans.

Cela vient du La sportive russe Ekaterina Lisinathe. Elle a remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de basketball de 2008 et figure dans le livre Guinness des records en tant que femme aux jambes les plus longues depuis 2018. Ekaterina Lisinathe mesure près de 2,10. Par conséquent, elle est parfaitement adaptée pour incarner Lady Dimitrescu. Et c’est exactement ce qu’elle a fait.

Le mannequin russe a déjà acquis de l’expérience en se faisant photographier et peut donc très bien se mettre sous les feux de la rampe. Elle le prouve sur les photos sur lesquelles elle peut être vue comme Lady Dimitrescu.

La vidéo qu’elle a enregistrée est particulièrement populaire. Dans celui-ci, elle représente Scène de la bande-annonce extrait de Resident Evil 8: Village. En cela, Lady Dimitrescu est assise devant le miroir et parle au téléphone. Voir cela en « réel » est très impressionnant. Non seulement à cause de sa taille, Ekaterina Lisinathe fait une fantastique Lady Dimitrescu.

Vous ferez l’expérience de la vampire lady dans le jeu à partir du 7 mai sur PC, PS4 / PS5 ainsi que Xbox One et Xbox Series X / S dans « Resident Evil 8: Village ».