Resident Evil 8: Village – Un aperçu de toutes les éditions et de leurs bonus, de Collector à Deluxe

Resident Evil 8: Village est devenu hier Vitrine RE présenté en détail. Même une date de sortie une nouvelle bande-annonce et la présentation du multijoueur Resident Evil RE: Versets nous avons été autorisés à profiter. Mais pas seulement ça: eux aussi Contenu bonus des éditions spéciales et le Bonus de précommande ont été révélés.

Resident Evil 8: Village – Les bonus de précommande

Peu importe laquelle des éditions vous devriez choisir, si vous précommandez le jeu d’horreur, vous en obtiendrez contenu numérique supplémentaire garanti. Vous pouvez lire ce qu’ils sont ici:

Multijoueur autonome Resident Evil Re: Versets

Accessoire d’arme M. Raccoon

Ensemble de survie

Exclusivement pour PS4 et PS5: Mini bande-son de Resident Evil Village

Édition numérique de luxe de Resident Evil 8

Tandis que le Édition standard comprend uniquement le jeu lui-même et les avantages de la précommande en précommande Pack Trauma la Édition Digitale Deluxe beaucoup plus:

Resident Evil Village

Arme: Samurai Edge – Modèle AW-01

Samurai Edge – Modèle AW-01 Filtre d’écran: Images RE7

Images RE7 Périphérique de stockage: Magnétophone RE7

Magnétophone RE7 Musique de la salle de stockage: Va dire à tante Rhody

Va dire à tante Rhody Accessoire pistolet: M. partout

M. partout Activation d’un niveau de difficulté: Village des ombres

Village des ombres Art conceptuel: L’histoire d’Ethan

Édition Deluxe Collector de Resident Evil Village

L’édition collector du jeu est bien sûr la plus luxueuse et contient le contenu supplémentaire le plus cool et surtout physique. Parmi eux se trouvent les éléments suivants:

Resident Evil Village dans le SteelBook

dans le Code produit pour le package traumatologie avec Arme: Samurai Edge – Modèle AW-01 Filtre d’écran: Images RE7 Périphérique de stockage: Magnétophone RE7 Musique de la salle de stockage: Va dire à tante Rhody Accessoire pistolet: M. partout Activation d’un niveau de difficulté: Village des ombres Art conceptuel : L’histoire d’Ethan

Personnage de Chris Redfield

64 pages Livre d’art

carte sur un chiffon en microfibre

Package complet avec RE Village et Resident Evil 7

Si vous voulez dépoussiérer un paquet sans soucis et que vous n’avez pas encore joué la 7ème partie de la série RE, vous pouvez package complet faire fonctionner à la fois le tout nouveau Resident Evil 8: Village et l’édition Gold de RE7 contient. Cet ensemble contient également le Trauma DLC contenir.

Quand commence la précommande? À l’exception de l’édition Collector, vous pouvez déjà pré-commander toutes les versions numériques mentionnées pour les plates-formes individuelles dans les magasins respectifs:

Resident Evil: Village sortira le 7 mai 2021 sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PS5 et PC. Quiconque souhaite jeter un premier coup d’œil au jeu peut désormais obtenir le Jeune fille–démo téléchargez-le sur le PS Store.