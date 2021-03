Resident Evil 8 Village: Toutes les informations sur la précharge, la taille de la mémoire PS5 connue

Précommandez à partir de Village de Resident Evil 8 pourront Précharge pour avoir. Le rendez-vous pour le Pré-téléchargement est maintenant connue. De plus, la fuite Taille de la mémoire pour la version PS5 ce qui est nettement plus petit que pour les consoles Xbox.

Resident Evil 8 Village est plus petit sur PS5 que sur les consoles Xbox

La sortie de « Resident Evil 8 Village » approche à grands pas de loup-garou. Pendant ce temps, les informations circulent déjà Tailles de stockage de la dernière ramification principale de la saga d’horreur de survie emblématique.

Comme nous l’avons fait hier signaler pourrait prendre le spectacle d’horreur environ 35 gigaoctets sur les consoles Xbox sur. Le mode multijoueur Resident Evil Re: Versets, qui fera également partie du package mais peut être chargé séparément, a une taille d’environ 15 Go.

Resident Evil 8 Village prend moins de place sur PS5 que sur les consoles Xbox. © Capcom

Les joueurs PlayStation 5 prennent note: Vous avez même besoin de moins d’espace libre. Occupé grâce à une bonne compression RE8 sur le SSD PS5 seulement 27,325 Go. La taille de Resident Evil Re: Verse sur la PS5 n’a pas encore été communiquée.

Toutes les tailles de fichiers comprennent pas de patchs du premier jour. Ceux-ci reviendraient sur le dessus.

RE7 et RE8 sont de taille similaire sur PS5

« Resident Evil 8 » est tout aussi compact sur la PS5 que Resident Evil 7. Le prédécesseur n’est que légèrement plus petit sur la console de nouvelle génération de Sony et prend 25,94 Go sans DLC sur.

© Sony Interactive Entertainment

C’est la date de la précharge

Quiconque « Resident Evil 8 Village » numériquement pré commandé, peut utiliser le Précharge fais. Cela signifie que vous pouvez déjà jouer à l’intégralité du jeu Télécharger complètement avant la sortie officielleAfin de pouvoir tomber directement dans l’horreur qui émane de Lady Dimitrescu et de ses «filles» de sorcellerie le 7 mai 2021 sans gros téléchargements supplémentaires.

La date de la précharge est maintenant connue: Du 5 mai, donc deux jours avant la sortie, vous pouvez démarrer le pré-téléchargement.

Une version de démonstration est déjà disponible pour les tests. Dans le Démo Maiden, qui est exclusivement disponible sur PlayStation 5, vous pouvez jeter un premier coup d’œil au château de Lady Dimitrescu et peut-être être accueilli par la dame du château en personne.