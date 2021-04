Resident Evil 8 Village: The Mercenaries – Capcom ramène le mode d’action RE4

the t.amp E-400

the t.amp E400, Amplificateur de puissance stéréo, Avec une faible profondeur d'installation de seulement 308 mm, Puissance : 2x 190 Watt sous 4 Ohm, 2x 120 Watt sous 8 Ohm, 1x 380 Watt sous 8 Ohm en mode Bridge (@ 1 kHz, THD 120, Entrées : XLR, jack (symétriques) et Cinch, Sorties : Speaker Twist et borniers