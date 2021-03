Resident Evil 8 Village: taille de fichier connue, il vous faut tellement d’espace de stockage!

Nous devons attendre environ deux mois de plus avant de pouvoir nous lancer dans une nouvelle aventure principale dans la série « Resident Evil ». Au 7 mai 2021 apparaît Village de Resident Evil 8 pour Xbox One, Xbox Series X / S, PS4, PS5 et PC.

Nous nous demandons déjà combien d’espace de stockage nous avons besoin de libérer sur notre disque dur pour pouvoir installer et jouer à RE8. Et la réponse est maintenant disponible.

Nous voyons l’avis correspondant dans le Microsoft Store. Sur le Plateformes Xbox avez-vous besoin de données avec un Taille de fichier de 50,02 gigaoctets Télécharger. Environ 50 Go n’est pas rare pour un titre AAA actuel et est plus populaire secteur intermédiaire colonisé. Si l’on considère que certains titres gèrent déjà bien plus de 100 Go, cela reste assez humain.

Resident Evil 8 Village, y compris Resident Evil Re: Verse

Semblable à Resident Evil 3 et Resident Evil: Résistance, qui ont été publiés dans un double pack, « Resident Evil Village » sera également livré avec un mode multijoueur séparé, qui est essentiellement un jeu indépendant.

Resident Evil Re: Versets sera donc inclus dans le package RE8. Cependant, les deux jeux peuvent être téléchargés séparément à partir du Microsoft Store. Signifie que le jeu principal concerne le 35 Go de taille devrait être pendant Re: versets avec environ 15 Go en plus de cela vient.

Gardez à l’esprit que la version PS peut différer un peu, mais les différences ne doivent pas être trop grandes. Vous pouvez trouver plus d’informations sur le nouveau titre multijoueur Re: Verse ici: