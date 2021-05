Resident Evil 8 – Village: Section 3 – Jack Crank, M1911, Well Crank – Solution 7

Si c’est aussi dans cette partie de notre solution Resident Evil 8 arrivé, cela signifie que vous Dame Dimitrescu tué et maintenant les autres trois bouteilles avoir à chercher. Mais pour cela, vous avez besoin du clé à quatre ailes. Nous vous indiquerons également ici où vous pouvez trouver le Manivelle Jack, les Manivelle à eau, les Arme M1911 et trouvez d’autres trésors.

Resident Evil 8 – Tour d’adoration, clé ailée (réponse)

Quittez le château et, si nécessaire, enregistrez-le dans la cabane, que vous pouvez trouver directement derrière la porte. En plus de machine à écrire il y a aussi un autre Remarque, il y a aussi un sur la propriété derrière la maison Fontaine et un latrine. Le château au sud qui vous empêche d’entrer dans le tunnel est marqué en jaune, ce qui signifie que vous pouvez simplement le tirer. Le poisson dans la grotte peut être tué et collecté.

Si vous avez atteint le bout du couloir, vous rencontrerez à nouveau l’ancien sorcière et leur babillage cryptique. Attends la conversation, puis prends celle Clé ailée de la boite. Avec cette clé, vous pouvez maintenant ouvrir les portes sur lesquelles deux ailes sont représentées sans symbole. Ce qui dans ce cas signifie votre place vers le sud pouvez partir, par quoi vous le Lieu de cérémonie atteint, sur lequel vous ne pouvez actuellement rien faire. Alors ça continue après Nord / Nord-est, sur le Chemin des pèlerins.

Note de l’artisan (fichier) : Se trouve sur le bureau à côté de la machine à écrire dans laquelle Cabane en bois juste après avoir quitté le château

: Se trouve sur le bureau à côté de la machine à écrire dans laquelle juste après avoir quitté le château Clé ailée (Important) : Réside dans la Coffret sur l’autel Cela permet d’ouvrir des portails à deux ailes et sans symbole

: Réside dans la Cela permet d’ouvrir des portails à deux ailes et sans symbole Chèvre gardien # 7: Cherchez-le à l’est du pont, juste avant le chemin des pèlerins. La chèvre est debout sous les escaliers en pierre un peu au nord du pont

Resident Evil 8 – Manivelle de cric, M1911 (solution)

Laissez le chemin du pèlerin derrière et ouvrez-le Porte à l’estpour atteindre l’autel et être de retour au village. Ici tu te revois Concessionnaire Duke et peut reconstituer vos ressources. Comme vous ne pouvez ouvrir les portes sur lesquelles deux ailes sont représentées qu’avec votre clé d’aile, vous ne pouvez désormais passer que par la porte à l’est. Si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant regarder autour du village, après tout, vous avez maintenant de nouvelles clés et pouvez les utiliser pour ouvrir les serrures appropriées.

Chèvre Gardienne # 8 : La petite zone au nord de l’église peut être entré avec la clé en fer forgé. Là, sur le côté droit, tu peux trouver cette chèvre

: La petite zone peut être entré avec la clé en fer forgé. Là, sur le côté droit, tu peux trouver cette chèvre Teddy (chérie) : Située dans le Maison à l’est de la statue des Valkyries , ne peut être saisi que maintenant

: Située dans le , ne peut être saisi que maintenant Vivianite (trésor) : Est dans la même maison que l’ours en peluche, se trouve dans le four

: Est dans la même maison que l’ours en peluche, se trouve dans le Note de Léonard (fichier) : Situé dans la même maison que Teddy et Vivianit, mais au rez-de-chaussée et non au sous-sol

: Situé dans la même maison que Teddy et Vivianit, mais au rez-de-chaussée et non au sous-sol Animal sculpté (corps): Ce trésor est également dans la maison nouvellement accessible, dans la zone arrière sur une petite table. Peut être combiné avec la porte sculptée (tête), que vous pouvez trouver dans la fontaine à l’est de la statue des Valkyries

De plus, maintenant que vous avez des armes à feu, vous pouvez Porte de l’atelier, ouvert dans la partie ouest. Vous trouverez toutes sortes d’articles utiles sur le site. Le plus intéressant est probablement le contenu de l’armoire métallique de la maison, celle avec un Serrure à combinaison a été sécurisé. La combinaison est 070408 et peut être appris en regardant par la fenêtre. Vous pouvez trouver les informations pertinentes au dos de la photo sur le tableau voisin. C’est ainsi que vous obtenez le Arme à feu M1911 et le Manivelle Jack.

M1911 (arme) : Ouvre la petite armoire dans l’atelier (code numérique: 070408 )

: Ouvre la petite armoire dans l’atelier (code numérique: ) Jack Crank (important): Se trouve à côté de l’arme dans le placard. Avez-vous seulement besoin du tracteur s’élever un peu plus au sud

Resident Evil 8 – Comment trouver la manivelle du puits (solution)

De plus, il y a maintenant une autre zone que vous pouvez visiter dès que vous avez vaincu la bonne Dame Dimitrescu et rentré au village. Cet endroit est tellement excitant parce que vous avez le Manivelle à eau avec lequel vous trouvez enfin le Eh bien dans le village peut fonctionner.

Saisissez la manivelle du cric comme décrit ci-dessus et utilisez-la pour soulever le Tracteur à l’ouest de l’atelier à. Rampe dessous et reviens-y Partie ouest du village retour là où de nouveaux adversaires vous attendent. Si vous approchez à nouveau de la zone qui jouxte la place avec la statue des Valkyries, vous rencontrerez un Lycaner très fort et blindé. Tirez d’abord le casque sur sa tête, puis restez à distance pendant que vous lui donnez des coups de tête jusqu’à ce qu’il tombe.

Tu peux maintenant à l’extrémité sud du chemin côté ouest déverrouillez le portail avec la clé en fer forgé et le Récupérer la manivelle du puitsqui est dans la maison derrière. Détruisez ensuite le cadenas sur la porte qui bloque votre chemin vers la zone à l’est.

Chèvre Gardienne # 9 : Sur un petit auvent entre la maison dont le propriétaire est porté disparu et le cabanon

: Sur un petit auvent entre la maison dont le propriétaire est porté disparu et le cabanon Bombe à pipe (arme) : Sautez à côté du chariot tombé par la fenêtre dans la cabane

: Sautez à côté du chariot tombé par la fenêtre dans la cabane Crâne cristallin parfait : Lâche le Lycan lourdement blindé après sa mort

: Lâche le Lycan lourdement blindé après sa mort Bien manivelle (important) : Ouvrez la porte avec la clé en fer forgé près de l’endroit où le Lycan lourdement blindé vous a attaqué. La manivelle est dans la cabane derrière elle

: Ouvrez la porte avec la clé en fer forgé près de l’endroit où le Lycan lourdement blindé vous a attaqué. La manivelle est dans la cabane derrière elle Lockpick : Sur le site à l’est, se trouve dans la dépendance

: Sur le site à l’est, se trouve dans la dépendance Madalina (corps): Cette partie de la poupée se trouve dans la petite maison attenante, à l’est du portail d’entrée. Peut avec ça Tête de poupée peuvent être combinés pour devenir beaucoup plus précieux. La tête est dans un puits, à l’est du trésor Le joyau de Donna. Ce puits ne peut être atteint qu’après la défaite de Donna et Angie

Resident Evil 8 – Tous les puits et leur contenu (solution)

Dès que vous avez reçu la manivelle du puits, vous pouvez enfin découvrir quels trésors vous attendent au fond des puits que l’on trouve dans tout le village. Au total, il y a X puits dans le village, que vous pouvez visiter tôt et tard. Nous vous dirons dans notre solution pour « Resident Evil 8: Village » où se trouvent les puits et ce que vous pouvez en tirer.

Puits n ° 1 : Est de la statue des Valkyries – Contient le trésor Animal sculpté (tête) qui peut être combiné avec Carved Animal (Body) pour augmenter le prix

: Est de la statue des Valkyries – Contient le trésor qui peut être combiné avec Carved Animal (Body) pour augmenter le prix Puits n ° 2 : Derrière le premier bâtiment dans la partie ouest, au sud de l’atelier – vous pouvez en obtenir un ici Lockpick

: Derrière le premier bâtiment dans la partie ouest, au sud de l’atelier – vous pouvez en obtenir un ici Puits n ° 3 : À l’ouest de la maison de Luiza, derrière la cabane où vous avez rencontré les premiers survivants. Allongez-vous au fond de ce puits trois bombes artisanales

: À l’ouest de la maison de Luiza, derrière la cabane où vous avez rencontré les premiers survivants. Allongez-vous au fond de ce puits Puits n ° 4 : Derrière l’église. Voici celui Collier avec deux montures , dans lequel deux autres trésors peuvent être construits pour augmenter leur valeur de manière significative. Le bon Grand rubis de sang de pigeon se trouve au pied de la fontaine n ° 7, derrière le château

: Derrière l’église. Voici celui , dans lequel deux autres trésors peuvent être construits pour augmenter leur valeur de manière significative. Le bon se trouve au pied de la fontaine n ° 7, derrière le château Puits n ° 5 : À l’est du joyau de Donna et donc à l’est de la maison Beneviento. Ne peut être atteint qu’après avoir vaincu Donna et Angie

: À l’est du joyau de Donna et donc à l’est de la maison Beneviento. Ne peut être atteint qu’après avoir vaincu Donna et Angie Puits n ° 6 : Est situé à l’extrême ouest du laboratoire de Moreau, une zone à l’est du barrage, dans laquelle vous ne pouvez entrer qu’avec la manivelle, mais dans laquelle vous pouvez également trouver l’arme cachée de Moreau

: Est situé à l’extrême ouest du laboratoire de Moreau, une zone à l’est du barrage, dans laquelle vous ne pouvez entrer qu’avec la manivelle, mais dans laquelle vous pouvez également trouver l’arme cachée de Moreau Puits n ° 7: Derrière la maison à l’ouest du château de Dimitrescu. L’endroit peut à nouveau avec un manivelle peut être visité en abaissant le pont à l’est de Calice inachevé, où le duc a ouvert sa boutique, et en ramenant le bateau au château. Vous trouverez le trésor au pied de la fontaine Grand rubis de sang de pigeon, partie du collier avec deux montures

Resident Evil 8: trouvez la maison avec la cheminée rouge (solution)

le Maison avec la cheminée rouge est facile à trouver, vous pouvez le voir dès que vous entrez dans le village par la direction du duc. Mais la porte d’accès au site est bien sûr verrouillée, c’est pourquoi il faut chercher un autre moyen. Votre destination est l’endroit où vous obtenez le Manivelle à eau trouvé. Pour vous rendre à cet endroit, vous devez d’abord avoir effectué les opérations suivantes:

Cherchez le Atelier à l’est du village et obtenez le Jack

du village et obtenez le Ascenseurs avec la voiture Tracteur devant l’atelier à

à Suivez le chemin vers la porte qui est seulement avec un Clé en fer forgé peut être ouvert

peut être ouvert Attrapez-les derrière la porte Manivelle à eau

Montez à l’échelle jusqu’au toit de la cabane et accédez à la zone avec la maison avec la cheminée rouge

Sautez dans la zone et cherchez le bâtiment au nord-est où vous pouvez trouver le Détruire le cadenas pouvez. Cela vous évitera le détour dans le futur. La même chose s’applique, bien sûr, à la porte qui vous bloquait le chemin jusqu’à il y a un instant. Maintenant, montez à l’échelle derrière la maison et accédez à la maison, puis sautez à travers le trou du toit dans le bâtiment et tuez l’adversaire.

Maintenant tu dois Pièce clé de la boîte accroche-toi sur la table. Regardez le papier jusqu’à ce que vous voyiez le texte explicatif. Ensuite, prenez la pièce clé de la boîte et examinez-la jusqu’à ce que vous puissiez interagir avec elle et que vous puissiez Clé à quatre ailes avec lequel il vous est maintenant possible d’ouvrir également des portes sur lesquelles quatre ailes sans symboles ont été attachées.

Gros cristal (trésor): B. on peut être trouvé sur le bloc sanitaire

on peut être trouvé sur le bloc sanitaire Journal d’Eugen (fichier) : Se trouve dans la maison avec la cheminée rouge, à côté de la boîte sur la table

: Se trouve dans la maison avec la cheminée rouge, à côté de la boîte sur la table Clé à quatre ailes (important): Examinez la pièce clé dans la boîte sur la table et combinez-la avec votre clé à deux ailes

Avez-vous reçu la clé à quatre ailes, vous pouvez enfin obtenir la prochaine bouteille, qui est en possession de Donna et Angie est localisé, c’est-à-dire la marionnettiste effrayante et sa poupée encore plus effrayante. Dans la section suivante de notre solution Resident Evil 8: Village, nous vous expliquerons étape par étape comment trouver et vaincre Donna et quels trésors vous trouverez au cours du voyage.