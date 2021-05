Resident Evil 8 – Village: Section 2, Trouver des fragments clés – Fragment de jeune fille, fragment de démon – Solution 2

Hé, tu es arrivé jusqu’ici, c’est-à-dire que tu as la première section du Village vous a amené derrière vous et votre premier Lycans tiré sur le tas. Dans cette partie de la nôtre solution à Resident Evil 8 commençons là où nous vous avons laissé avant: Éthane a l’attaque d’une horde Loups-garous survécu et un très étrange sorcière rencontré.

Maintenant, cela s’applique à Village vert à deux fragments clés à chercher, sans quoi elle pas après Château de Dimitrescu Peut voyager. Dans notre solution, nous vous dirons où vous pouvez le faire Fragment vierge et le Fragment de démon trouve.

Resident Evil 8 – Village Green, le fragment de la Vierge (Solution)

Une fois que la vieille sorcière vous a quitté, vous pouvez regarder un peu autour, sauf une Remarque dans le bâtiment ouest mais vous ne pourrez rien trouver à ce stade, continuez donc à marcher vers le nord et entrez dans le cimetièreoù vous trouverez un petit sanctuaire sur le côté droit et avec lui l’entrée de fichier Avis de chèvres gardiennes peuvent trouver. Après cela, vos options semblent à nouveau limitées, c’est pourquoi nous vous recommandons dans cette solution d’aller directement à la église entrer.

Note griffonnée (fichier) : Vous pouvez le trouver dans la première maison sur votre gauche après avoir parlé à la sorcière

: Vous pouvez le trouver dans la première maison sur votre gauche après avoir parlé à la sorcière Avis de chèvres gardiennes (fichier) : Juste au début du cimetière, sur le côté droit, interagissez avec le petit sanctuaire. Vous en trouverez un total de vingt dans « Resident Evil 8 » Chèvres gardiennes . Détruisez-les tous et vous avez terminé un défi, vous recevrez également un trophée de bronze.

: Juste au début du cimetière, sur le côté droit, interagissez avec le petit sanctuaire. Vous en trouverez un total de vingt dans « Resident Evil 8 » . Détruisez-les tous et vous avez terminé un défi, vous recevrez également un trophée de bronze. Chèvre gardien # 1 : Situé dans l’autel avec le dossier « Avis de chèvres gardiennes »

: Situé dans l’autel avec le dossier « Avis de chèvres gardiennes » Chèvre gardien # 2 : Se tient sur le Toit de la église

: Se tient sur le Pierre tombale (important) : Dans la partie ouest du cimetière, dans un petit couvert creuser qui ne peut malheureusement pas être saisi. Solution: revenez après vous Donna et Angie ont vaincu, après quoi la tombe peut être entrée. Vous avez besoin de la pierre tombale à l’intérieur pour trouver le trésor Le joyau de Donna obtenir

: Dans la partie ouest du cimetière, dans un petit couvert qui ne peut malheureusement pas être saisi. Solution: revenez après vous ont vaincu, après quoi la tombe peut être entrée. Vous avez besoin de la pierre tombale à l’intérieur pour trouver le trésor obtenir Animal sculpté (tête): Ce trésor réside dans Fontaine à l’est de la statue des Valkyries, ne peut être réalisé que si vous possédez déjà le Manivelle à eau possède. La manivelle ne peut être trouvée qu’après la mort de Lady Dimitrescu.

Tu as ça à l’église Fragment viergedont vous avez besoin pour la porte du château, vous pouvez également en trouver une ici machine à écrire, auquel vous votre Enregistrer la progression pouvez. Vous pouvez utiliser le fragment dans la porte extérieure du château immédiatement ou attendre d’avoir les deux parties, la procédure ne fait aucune différence. Dans l’église, sur une chaise à côté de l’autel, vous trouverez une carte avec les deux Où se trouvent les fragments sont notés.

Fragment vierge (important) : Situé dans l’église, sur l’autel

: Situé dans l’église, sur l’autel carte : Allongé sur une chaise à droite de l’autel de l’église, montrez-vous où se trouvent les deux fragments

: Allongé sur une chaise à droite de l’autel de l’église, montrez-vous où se trouvent les deux fragments Fragment de cristal (trésor): Situé dans l’une des peintures qui étaient attachées à la poutre au-dessus de l’autel. Tirez sur le cristal pour le récupérer

Il y en a un de plus Maison à l’est de la statue, mais cela ne peut être entré qu’après vous dans « Resident Evil 8 » Dame Dimitrescu vaincu et retourné au village. Votre mission actuelle vous mènera devant ce bâtiment, vous ne pouvez donc pas le manquer. Pour un aperçu, nous vous indiquerons la solution à la question de savoir quels objets pertinents vous pouvez trouver au sous-sol et à l’étage supérieur.

Teddy (chérie) : Se trouve dans une boîte sur l’étagère au sous-sol

: Se trouve dans une boîte sur l’étagère au sous-sol Note de Léonard (fichier) : Situé au rez-de-chaussée, dans la maison qui ne peut être entrée qu’après la mort de la dame, se trouve sur une table

: Situé au rez-de-chaussée, dans la maison qui ne peut être entrée qu’après la mort de la dame, se trouve sur une table Animal sculpté (corps) : Situé à l’arrière de cet immeuble sur une petite table dans le couloir. Celui qui correspond tête sculptée peuvent être trouvés dans Fontaine à l’est de la statue des Valkyries . Pour l’utiliser, vous avez besoin de la manivelle de la cabane en face de la maison du Luthier , seulement avec ça Clé en fer forgé atteindre

: Situé à l’arrière de cet immeuble sur une petite table dans le couloir. Celui qui correspond peuvent être trouvés dans . Pour l’utiliser, vous avez besoin de la manivelle de la cabane en face de la maison du , seulement avec ça atteindre Vivianite (trésor): Se trouve dans la même pièce que l’ours en peluche, dans le four

Resident Evil 8: Champ en jachère

Avez-vous regardé la carte dans l’église et pris le fragment, quittez les lieux et marchez vers l’est dans le Champ en jachère. Attention, il y a des ennemis dans le champ de maïs. Ceux-ci peuvent être contournés ou vous les attirez hors du terrain et les tuez avec des tirs à la tête nets sur le chemin où vous avez un champ de tir dégagé. Quoi qu’il en soit, votre destination est au nord-est, où se trouve une petite cabane. Alternativement, vous prenez vos jambes dans votre main et vous entrez directement dans les petits chapeaux pour déclencher une cinématique.

Chèvre gardien # 3: Cherchez-le dans la petite maison au nord-ouest de la maison de Luiza, il est dit sur le toit

Danger: Si vous voulez regarder autour du champ en jachère, faites-le avant d’ouvrir la porte du Cabane au nord-ouest s’ouvre. Après avoir rencontré les survivants, de nouveaux ennemis apparaîtront dans la zone et vous rendront l’exploration difficile. Par exemple, vous pouvez en trouver un dans la cabane au nord, à l’est de l’église mienque vous pouvez utiliser pour faire exploser les retardataires ennemis.

Silencieux, notre solution Resident Evil 8 vous sauvera! © Capcom

Resident Evil 8: Maison de Luiza, le fragment de démon (solution)

Quitte la maison avec les survivants à travers ça Fenêtre au sud / sud-est et ramassez tout ce qui a de la valeur là-bas avant de grimper sur les cases près du mur au nord et d’entrer dans la propriété derrière. Ouvre le Porte de latrinesi vous êtes après le bon trophée soif puis déverrouille le grand Porte à l’ouestpour laisser entrer la femme et son père. Ensuite, suivez les événements et suivez les instructions des villageois pour faire avancer l’histoire.

Machine à écrire (point de sauvegarde) : À l’intérieur de la propriété, il y a une autre machine à écrire juste à l’entrée, sur le côté droit, avec laquelle vous pouvez enregistrer votre progression

: À l’intérieur de la propriété, il y a une autre machine à écrire juste à l’entrée, sur le côté droit, avec laquelle vous pouvez enregistrer votre progression Créatures dangereuses (Actes) : Situé dans Maison de Luiza , en face de la porte d’entrée sur un fauteuil marron

: Situé dans , en face de la porte d’entrée sur un fauteuil marron album photo: Toujours dans la maison de Luiza, à gauche de l’entrée du fichier, «Créatures dangereuses» n’a pas d’importance pour l’intrigue

Êtes-vous avec le Les survivants arrivé, attendez les événements jusqu’à ce que vous repreniez le contrôle. Contre Léonardqui vous a transformé et vous attaque dans le couloir étroit, vous n’avez pas à prendre de mesures et à gaspiller des munitions, laissez-le simplement vous attaquer et Lena vous sauvera la vie. À la fin des événements, il faut trouver un moyen de le faire Moteur de la voiture commencer.

Les bons clef de voiture se trouve à quelques mètres dans le Zone de cuisson, dans un tiroir. Assurez-vous de rechercher le reste de la zone pour trouver des objets d’artisanat et des pièces utiles, en fonction du niveau de difficulté auquel vous jouez. Examinez définitivement le porte-clés pour trouver le Tournevis dont vous aurez besoin plus tard. Revenez maintenant à la femme.

Maintenant, regardez dans la cabine du conducteur de l’automobile et interagissez avec elle Verrouillage d’allumage. Vous pouvez maintenant choisir les clés de la voiture et prendre le volant. Frappez le gaz, attendez les événements et montez enfin à l’étage supérieur. Suivez le parcours jusqu’au bout du couloir où vous grimpez sur les planches effondrées et le Grenier peut réaliser. Attendez le sort de Elena puis courez vers la fenêtre ouverte pour sortir du bâtiment.

Clé de voiture (important) : Dans le coin cuisine dans un tiroir, une enquête plus approfondie peut être menée pour trouver le tournevis

: Dans le coin cuisine dans un tiroir, une enquête plus approfondie peut être menée pour trouver le tournevis Tournevis (important) : Peut être découvert en examinant la clé de voiture dans le tiroir de la cuisine. La solution est de regarder directement la remorque pour que l’interaction devienne possible

: Peut être découvert en examinant la clé de voiture dans le tiroir de la cuisine. La solution est de regarder directement la remorque pour que l’interaction devienne possible Fragment de démon (important): Pour cela, vous avez besoin du tournevis qui se trouve dans le porte-clés de la voiture. Utilisez ceci pour ouvrir le sanctuaire devant la maison de Luiza.

Dans ce sanctuaire, vous trouverez le fragment de démon. © Capcom

Maintenant, tout ce dont tu as besoin c’est que Fragment de démon pour la porte extérieure du château. Ceci est situé en face de la maison de Luiza dans un tombeautoi ouvrir avec le tournevis pouvez. Ensuite, quittez la propriété par la porte et attendez votre première rencontre Mère Miranda de. Vos options sont à nouveau très limitées, alors rendez visite à la vieille sorcière de l’église et rendez-vous à celle-ci Porte dans la zone nord-ouestoù mettre le fragment.

Cela met fin à cette section de notre solution et la prochaine aventure continue: votre première rencontre avec les cinq Boss adversaires dans Resident Evil 8, votre casse-cou échappe à un contaminé mien et rencontrer une femme vraiment formidable, Lady Dimitrescus.