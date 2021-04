Resident Evil 8 Village: Mère Miranda révélée – Qui est cette personne mystérieuse?

Dans Village de Resident Evil 8 se soucie ensuite Dame Dimitrescu en particulier le mystérieuse mère Miranda pour un certain nombre de questions. UNE première image montre maintenant à qui nous avons affaire et cela indique: Il semble y avoir beaucoup de surnaturel au travail.

Un premier regard sur la divine mère Miranda

Mère Miranda jouera un grand rôle dans « Resident Evil 8 », mais on ne sait presque rien de la personne mystérieuse. Dans une scène, Lady Dimitrescu est au téléphone et les villageois l’appellent lors d’une sorte de cérémonie.

Selon Capcom, maman devient Miranda adoré par les villageois. Ceci est également montré par une première photo d’elle récemment présentée. C’est à savoir un portraitqui a été peint par elle. Ça lui donne un certain quelque chose caractère divin et sert apparemment les villageois pour la vénération.

© Capcom

Mais pourquoi est-elle si vénérée que même Lady Dimitrescu a un grand respect pour elle? Mère Miranda apparaît Pouvoirs surnaturels pour reconnaître que vous êtes un certain Statut de Dieu prêter parmi les villageois. Nous découvrirons probablement ce qui se cache derrière cela en détail dans le jeu lui-même.

Comment Réalisateur Morimasa Sato révèle, elle est surnommée «mère» pour des raisons religieuses. Il ne voulait pas en dire plus sur Mère Miranda. Seulement cela: vous et le côté intérieur de votre personnage êtes « facteurs extrêmement importants dans le jeu« .

L’illustration montre son masque en détail

45secondes.fr avait déjà signalé une œuvre d’artqui représente une personne mystérieuse avec un masque. Et comme on le soupçonne, c’est vraiment Mère Miranda. Le même motif peut maintenant être vu dans une composition différente. La photo montre plus Détails du masque inquiétant de Mère Miranda.

© Capcom

Les corbeaux comme symbole: Les décorations, ainsi que la couronne et le bec, sont clairement visibles. En plus, tu as sûrement ça plumes noires vu dans la moitié supérieure de l’image. Le masque est un Bec de corbeau modelé après et sert de symbole d’horreur. corbeau sont le motif principal de l’apparition de Mère Miranda et du «Village» dans son ensemble.