Resident Evil 8 Village: les développeurs confirment l’influence de Resident Evil 4

Nous l’avons soupçonné et accepté pendant longtemps, mais maintenant nous le savons officiellement. Village de Resident Evil 8 est devenu fort de Resident Evil 4 influencé. Capcom l’a maintenant confirmé et il existe un certain nombre d’interrelations qui sont expliquées dans le contexte de cette annonce.

Resident Evil 8 en tant que successeur spirituel de Resident Evil 4

Dans le cadre du PlayStation Official Magazine, producteur déclaré Peter Fabianoque RE8 a été largement inspiré par RE4. Après tout, c’est l’un des titre le plus réussi de la franchise.

«Vous verrez que nous nous sommes beaucoup inspirés de Resident Evil 4. L’équipe a mis beaucoup d’efforts pour créer un sentiment authentique. Vous rencontrerez des tonnes de surprises et les joueurs trouveront un équilibre entre combat, exploration et résolution d’énigmes. «

Les parallèles les plus évidents sont avant tout cela vieux village, être là caractère indépendant et a un statut si élevé dans le jeu qu’il a même été inclus dans le nom du jeu. De plus, le tracé central est le Fille kidnappée d’un personnage. Cette fois, ce n’est pas la fille du président, mais la prémisse est la même.

Les monstres Resident Evil s’intègrent dans l’univers

Ensuite, Fabiano parle des différents monstres du jeu comme ça Femmes buveuses de sang au château de Dimitrescu. Il veut ne dis pas que ce sont des vampires actes, mais il admet que tout autour d’elle change un peu se sentir surnaturel:

«Nous ne voulons pas trop nous gâter. Mais ce que je peux dire, c’est que les créatures s’inscrivent toutes dans le contexte du monde Resident Evil. «

Il assure que les monstres s’intégreraient dans l’univers Resident Evil. Ce qui le signifie finalement pas de vampires dans les vampires classiques devrait être. Peut-être qu’ils bloquent une explication des capacités des dames vampires et peut-être même mettre un parapluie ou un autre arrière-plan compréhensible derrière lui. Qui sait.

« Nous voulons vous assurer que Resident Evil Village s’intégrera dans le monde et l’histoire de la série. »

Enfin, il explique comment le faire Concept de village venu. Et c’est à peu près exactement à la fin de Resident Evil 7 originaire. L’équipe est terminée très attaché à Ethan Winters c’est pourquoi ils voulaient vraiment élargir son histoire. Cela les aurait aidés après tout, le sien Focus sur la vision pour garder et créer le meilleur jeu d’horreur là-bas.

