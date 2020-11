Resident Evil 8: Village Leaks Date de sortie approximative, versions PS4 et Xbox One, prix et plus

Il y a quelques mois, il a été présenté au monde Resident Evil 8: Village, le nouvel opus de la franchise d’horreur emblématique dans le monde des jeux vidéo. Depuis, le travail nous a quittés divers détails sous forme d’entretiens, de vidéos et plus encore. Mais maintenant a été un hack majeur qui a secoué Capcom celui qui a découvert des informations internes y compris la date de sortie approximative, le prix et les éditions de vente du jeu vidéo et un éventuel spin-off multijoueur sous la forme de battle royale.

Avant d’entrer dans les détails, il convient de noter qu’il s’agit de documents internes officiels du Capcom, Pour ce que sa véracité est incontestable (les travailleurs eux-mêmes Capcom ont reconnu la fuite). Cependant, comme les documents datent de plusieurs mois, voire de quelques années, les plans exprimés peuvent avoir été modifiés. Cela dit, vous trouverez ci-dessous tous les détails de Resident Evil 8: Village.

Date de sortie, démo et bataille royale

Il s’agit d’une série de documents internes de Capcom ceux qui ont divulgué et découvert les plans de l’entreprise Resident Evil 8: Village. Selon ces documents, le jeu vidéo devrait voir le jour en avril 2021, avec une démo à un moment donné avant ledit lancement.

D’autre part, il souligne que le document parle d’une édition hors ligne (Resident Evil Village) et une édition en ligne dont le nom de code est « Domination« . Est Domination, selon les données divulguées, ce serait une bataille royale d’une sorte qui fonctionnerait comme une spin-off autonome de Resident Evil Village. Comme il n’a pas été annoncé, son lancement ne devrait pas avoir lieu en avril également, mais cela pourrait prendre quelques mois de plus pour arriver sur le marché.

Editions et prix

Au-delà, les éditions commerciales de Resident Evil 8: Village, que vous pouvez voir ci-dessous:

Version standard – 59,99 € (69,99 €) : comprend l’ensemble de base

: comprend l’ensemble de base Version numérique standard – 59,99 € (69,99 euros) : comprend l’ensemble de base

: comprend l’ensemble de base Édition numérique de luxe – 79,99 € (89,99 €) – Comprend le jeu de base et un pack DLC supplémentaire

– Comprend le jeu de base et un pack DLC supplémentaire Édition Collector – 219,99 €– Comprend un jeu, un pack DLC, une figurine, une boîte spéciale et d’autres goodies

Plateformes

Alors que de Capcom ils ont confirmé il y a des semaines, ils exploraient la possibilité d’apporter Resident Evil 8: Village à PS4 Oui Xbox One En outre, la vérité est que ces documents révèlent que les plans originaux incluent ces plates-formes dans le cadre du lancement. L’annonce officielle aurait pu être faite en Salon des jeux de Tokyo mais il semble qu’il ait été reporté pour une raison quelconque. Cependant, les versions semblent exister et arriveront aux côtés de la nouvelle génération.

Aucune donnée n’a été divulguée sur l’éventuelle mise à niveau des versions de PS4 Oui Xbox One à PS5 Oui Xbox Série X | S. Nous serons attentifs à apporter toute nouvelle qui se présenterait à cet égard.

