Resident Evil 8 Village: l’actrice est décédée à l’âge de 39 ans

Comme Capcom l’a annoncé sur la chaîne officielle, l’actrice est Jeanette Mouse tragiquement décédé à l’âge de 39 ans.

Elle a participé à la production de Village de Resident Evil 8 impliqué comme Comédienne de voix pour certaines des voix du jeu. Elle a donc travaillé sur le doublage des voix pour le Filles de Lady Dimitrescuque nous avons déjà vu et entendu dans la démo « The Maiden ».

Chez Capcom R&D 1, nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès de Jeanette Maus, la talentueuse actrice qui a contribué à faire découvrir au monde plusieurs personnages différents, dont nos sorcières dans Resident Evil Village. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/zG1K6BrkY0 – Capcom Dev 1 (@ dev1_official) 28 janvier 2021

Jeanette Maus a également travaillé comme Enseignant par intérim aux studios John Rosenfeld pour enseigner aux acteurs en herbe. L’école a écrit dans un communiqué officiel:

« Jeanette était une véritable artiste et était toujours reconnaissante de vivre en tant qu’artiste. »

Elle a écrit comme scénariste 2008 sur « My Effortless Brilliance » et est apparu dans le film HBO « Charm City Kings » (2020). De plus, elle sera bientôt entendue dans des films encore inédits tels que « Casting Call » et « My Fiona » et la série télévisée « Stellar People ».

Jeanette Maus est décédée le 24 janvier 2021 à la Conséquences du cancer du côlonaprès avoir lutté avec lui pendant plus de huit ans. Elle souffrait de la maladie de Crohn et a également reçu un diagnostic de COVID-19. Le 24 janvier 2021, elle est finalement décédée des conséquences de sa maladie, comme l’a confirmé John Rosenfeld Studios dans un post Instagram.