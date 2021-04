Resident Evil 8 Village: la bande-annonce de gameplay révèle plus de détails sur l’histoire d’Ethan Winter

En tant que membre de Vitrine Resident Evil Capcom a également une nouvelle bande-annonce de gameplay Village de Resident Evil 8 publié. Entre autres choses, nous obtenons la dame vampire qui était déjà connue à l’avance Dame Demitrescu pour voir qui vit avec ses filles dans un immense château au-dessus du village sans nom. L’objectif de la bande-annonce est le protagoniste Ethan Wintersque nous avons déjà vu dans le précédent Resident Evil 7 ont été autorisés à contrôler.

De plus, on parle d’un Mère Mirandacela semble être important dans le village et a jusqu’à présent protégé les villageois. Dans une ramification de «Resident Evil», les références à la Umbrella Corporation.

De quoi parle Resident Evil 8 Village?

Dans Resident Evil 8 Village, Ethan Winters est à la recherche de sa petite fille, qui aurait été kidnappée par Chris Redfield. Sa mission de sauvetage l’emmène dans un village envahi par les loups-garous et les vampires pendant que les villageois se cachent ou tentent d’éviter la capture.

Village semble poursuivre un thème surnaturel dans cette partie, où les composants biochimiques d’Umbrella ne sont probablement pas entièrement non impliqués dans les différents monstres et créatures.

La bande-annonce se termine avec Ethan rencontrant Chris Redfield dans une maison et le confrontant à propos du meurtre de Mia. Il semble donc que beaucoup de choses se soient passées entre les deux héros, ce que les développeurs nous expliqueront certainement plus en détail dans « Resident Evil 8 Village ».

Le jeu d’horreur de Capcom sortira le 7 mai 2021 sur PS4, PS5, Xbox Series X / S, Stadia et PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles et d’articles sur Village sur notre page thématique.