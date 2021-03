Resident Evil 8 Village: Deuxième démo annoncée et cette fois ce sont les adversaires au col!

Capcom annonce un deuxième démo à Village de Resident Evil 8 à. Tandis que le Démo Maiden plutôt une pure présentation technologique, on se bat cette fois premier adversaire et obtenir plus de gameplay commandé.

Resident Evil 8 Village: Deuxième démo avec un gameplay plus substantiel annoncé

Présenté le week-end Capcom et Sony une vitrine avec un nouveau gameplay pour « Resident Evil 8 Village » et a révélé, entre autres, que nous étions à travers plusieurs chemins et une sélection d’armes beaucoup plus large laissez libre cours à notre propre style de jeu peut.

De plus, les développeurs font les fans avec l’annonce une nouvelle démo chaud pour la venue Jeu d’horreur de survie!

Une deuxième démo RE8 viendra et nous y affronterons de dangereux adversaires. © Capcom

La deuxième démo sera fondamentalement différente de la démo Maiden et proposera de l’action pour la première fois

Ces deuxième démo différera fondamentalement du déjà exclusif sur PS5 la démo «Maiden» disponible. Alors qu’avec « Maiden », nous sommes plus susceptibles d’avoir un premier aperçu de cela costume technique et le l’atmosphère et a également traversé quelques couloirs du château de Lady Dimitrescu complètement désarmés, la deuxième démo va bourré d’action aux affaires.

Comme l’expliquent clairement les directeurs de jeux responsables, propose la deuxième démo de RE8 gameplay plus riche et nous allons enfin lutter contre les premiers adversaires laisser. La deuxième démo en propose également un Section de jeu finale.

La démo de «Maiden» ne contenait «que» une intrigue secondaire non incluse dans le jeu principal, dans laquelle une jeune femme s’échappe du donjon, tente de s’échapper du château et rencontre finalement la dame du château à contrecœur.

Que ce soit la taille surhumaine Dame Dimitrescu aura également une apparence dans la deuxième démo ne est pas connue. Nous devrons être surpris (bon gré mal gré).

L’imposante Lady Alcina Dimitrescu nous a déjà surpris dans la démo de Maiden. La rencontrerons-nous également dans la deuxième démo? © Capcom

Sur Date de sortie pour la deuxième démo de « Resident Evil 8 Village » n’est pas encore disponible, mais il est prévu pour « Spring 2021 ». Vraisemblablement, Capcom sortira la deuxième version d’audition en avril. Apparaît enfin sur 7 mai déjà ça Jeu principal pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S / X et PC.