Resident Evil 8: Village affiche la date de sortie dans une nouvelle bande-annonce

Dans le cadre de la vitrine Resident Evil, nous avons enfin une date de sortie Resident Evil 8: Village recevoir. Afin de pouvoir célébrer un peu plus le tout, le rendez-vous à la fin en devient un remorques neuves présente.

Resident Evil 8: Village affiche la date de sortie dans la nouvelle bande-annonce

Le nouveau jeu d’horreur sortira le 7 mai 2021 pour PC, PS5, Xbox Series X / S ainsi que les consoles de dernière génération PS4 et Xbox One apparaissent. Pour que nous sachions dans quel cauchemar nous nous embarquons à partir de ce jour, la nouvelle bande-annonce nous donne un aperçu du gameplay, de l’histoire et des personnages:

Tout est à propos de ça: L’histoire de « Resident Evi: Village » se déroule quelques années après les événements de Resident Evil 7. L’accent est à nouveau mis sur le protagoniste Ethan Wintersqui n’a eu que sept ans pour se remettre des événements passés avec sa femme Mia, car alors l’ancien combattant de RE intervient Chris Redfield sur le plan.

Le 8e jeu principal d’horreur à la première personne mène cette fois à un village mystérieux en Europe qui a toutes sortes de nouvelles créatures comme Vampires, sorcières et loups-garous tient large. Parmi eux, c’est aussi dame de vampire gigantesqueque les fans ont déjà pris dans leur cœur.