Resident Evil 8: Une attaque de hackers révèle d’énormes spoilers pour la fin du match

Capcom doit à nouveau mordre la balle, qui est impliqué depuis novembre 2020 fuites massives au courant Meilleurs jeux et données internes comment voir les données personnelles face. Nous avons rapporté il y a quelque temps Attaque de hackers sur Capcom, dans lequel un grand nombre de documents internes et d’informations sur les logiciels ont été divulgués. Maintenant, l’histoire continue.

Petit à petit, plus de détails sur ce vol de données se dévoilent. Récemment, le titre le plus attendu est de nouveau Resident Evil 8 affecté par cela.

Il y avait déjà des informations sur un démo potentielle, qui devrait sortir en avril 2021 alors qu’un Battle Royale dans l’univers « Resident Evil » devrait suivre.

De toute évidence, les responsables du vol de données en ont même mis la main sur un build développeur interne pour le prochain jeu d’horreur « Resident Evil 8 ». Les images les plus récentes apparaissant sur les forums et sur les réseaux sociaux proviennent probablement de cette version divulguée. L’hypothèse découle de la Images avec métriques logicielles, c’est-à-dire diverses valeurs numériques avec lesquelles les images sont fournies. Cela ne sera bien sûr pas vu dans le match final.

Attention, les photos pourraient gâcher la fin de partie!

Les images divulguées reçues comme prévu spoilers massifs. Nous voyons quelques personnages auparavant inconnus et une entité évidemment hostile dans les images qui n’apparaîtront peut-être que plus tard dans le jeu.

Pour des raisons de spoiler, nous n’allons pas dans les images plus en détail et ne les incluons pas ici. Si vous voulez toujours regarder les images, vous pouvez bien sûr décider par vous-même et jeter un œil à la page Imgur correspondante où elles ont été téléchargées.

Nous savons même maintenant comment l’attaque s’est produite. Dans le cadre de cet incident, Capcom a été contacté par un groupe de hackers, celui A demandé une note de rançon. Cependant, Capcom a refusé de répondre à cette demande, c’est pourquoi les auteurs ont ensuite rendu public les données volées et hautement sensibles.

L’attaque était une soi-disant Attaque ransomware, celui avec un Logiciel malveillant de chantage Est fourni. Il y a eu de plus en plus d’incidents avec ces derniers ces dernières années Trojans de chantage.

Ici, vous pouvez en savoir plus sur l’attaque de piratage, qui a entre autres révélé plusieurs nouveaux noms de jeux que Capcom a en réserve pour l’avenir. Mais ne vous inquiétez pas, jusqu’à présent, on ne peut pas en déduire trop des titres de travail évidents:

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂