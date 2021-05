Resident Evil 8: Trouvez la clé en fer forgé – Emplacement (Guide)

Dans Resident Evil 8 y a t-il Variété de clésqui peut ouvrir de nombreuses portes et, dans certains cas, même rendre accessibles des zones complètement optionnelles. Si vous voulez vraiment examiner tous les bâtiments du village et récupérer des trésors, vous le perdrez Clé en fer forgé pas dans le coin. Mais la clé est également nécessaire de toute urgence dans la serrure pour ouvrir des pièces supplémentaires et même pour avancer avec l’intrigue réelle.

Resident Evil 8: Le chemin de la clé en fer forgé

Pour ne pas perdre de vue toutes les clés, nous vous expliquons dans ce guide comment utiliser le Clé en fer forgé et quelles sont les conditions requises pour pouvoir en prendre possession.

Conditions requises pour la clé en fer forgé:

Clé de la cour

Clé de Lady Dimitrescu

La salle à manger mène à la salle de concert par la cour. © Capcom / 45secondes.fr

Seulement avec ça Clé de la cour vous arrivez à la via la salle à manger patio du château. Ici, vous tournez à gauche et marchez vers la seule porte de ce côté. Avec le Clé de Lady Dimitresu vous pouvez déverrouiller la porte pour entrer dans la salle de concert. Il y a un piano au rez-de-chaussée de la salle. Jouez les bonnes notes ici pour obtenir un tiroir secret s’ouvre. L’intérieur est celui que vous recherchez Clé en fer forgé.

Voilà: la clé en fer forgé. © Capcom / 45secondes.fr

Noter: Plus tard, vous serez de retour dans le village et pourrez continuer à l’explorer librement. N’oubliez pas que vous pouvez ouvrir de nouveaux passages avec la clé trouvée, par exemple le puits manivelle pour vous prendre.