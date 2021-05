Resident Evil 8: Toutes les portes des toilettes extérieures du village et leurs emplacements pour Troubled Town

Resident Evil 8: Village en a des particulièrement intéressants trophées offrir. Parmi eux se trouve le défi Endroit troublé, pour les joueurs en une seule partie toutes les portes des toilettes extérieures du village besoin d’ouvrir. Parfois, les toilettes sont assez bien cachées, alors nous vous les livrons Emplacements pour toutes les toilettes!

Le trophée est l’un des trophées les plus faciles, mais nécessite que vous ayez ouvert toutes les portes en une seule course. Le chargement d’anciennes parties sauvegardées et l’ouverture des portes par la suite ne sont utiles que si vous ouvrez toutes les autres dans cette course.

Toutes les portes extérieures dans les emplacements Resident Evil Village

Dans l’ensemble, il y a 10 toilettes dans « Resident Evil 8 », dont vous pouvez ouvrir la porte. La plupart d’entre eux sont assez minables et ont probablement déjà quelques magasins. Parfois, il faut regarder de plus près pour découvrir les dépendances où elles ont été trouvées.

Astuce: Après avoir ouvert les portes des toilettes, tu devrais jeter un coup d’œil aux maisons de merde. De temps en temps, il y en a un assez bon Butinc’est mieux que n’importe quel papier toilette.

Noter: Si vous vous promenez dans le village, vous trouverez peut-être d’autres maisons de toilettes dont vous ne pouvez pas ouvrir la porte. Vous pouvez ignorer ces mannequins en toute sécurité, ils n’ont rien à voir avec le trophée Endroit troublé à faire et ne sont utilisés que pour une décoration élégante.

Appentis 1

Dès que vous arrivez pour la première fois au village sans nom de « Resident Evil 8 », vous traverserez une petite maison. Là, entrez dans la petite cour intérieure, dans laquelle il y a aussi une fontaine, et ouvrez votre première maison de toilettes.

© Capcom / 45secondes.fr

Appentis 2

Si Elena et son père vous demandent d’ouvrir la porte de la maison de Luiza, vous pouvez ouvrir la prochaine porte des toilettes extérieures directement. La maison de toilette est dans le le coin droit sur la propriété de Luiza dès que vous franchissez le mur.

Appentis 3

Avez-vous vaincu la dame vampire et Château de Dimitrescu abandonné, vous passerez une petite cabane avec un point de sauvegarde. Derrière la cabane, vous trouverez le prochain endroit calme. Si vous êtes passé ici en premier, cela n’a pas d’importance. Vous pouvez revenir ici après la section Moreau.

Appentis 4e

Porte numéro quatre des toilettes extérieures est à nouveau au milieu du village. Pour cela, vous devez juste en dessous de la statue des Valkyries Entrez dans la propriété couchée et marchez en direction de la Champ en jachère voir. Voici un autre regard sur une toilette bien faite!

Appentis 5

Pour la cinquième toilette vous n’avez pas à marcher trop au sud. Cependant, vous n’avez accès ici qu’en déplaçant l’étagère là-bas. Danger: Un Lycan vous attend juste devant ces toilettes, que vous devez d’abord éteindre. Une autre surprise – quoique morte – vous attend derrière cette porte de toilette extérieure.

Appentis 6e

Vous en aurez besoin pour la prochaine porte des toilettes extérieures Manivelle Jack. Alors tu dois tracteur qui bloque votre chemin vers le prochain bloc sanitaire. Si vous avez rampé dessous, vous rencontrerez des adversaires que vous devez d’abord éteindre. À proximité de la sportail en fer forgé est-ce sixième toilettes.

Appentis 7e

Commençant par Toilette numéro six, vous vous retournez et marchez vers la propriété avec un cadenas sécurisé et collé à une note. Détruisez simplement le château avec le couteau et entrez dans la cour. Ici, vous trouverez la prochaine porte des toilettes extérieures dans la partie arrière.

Appentis 8ème

Dès que vous avez le Manivelle à eau trouvé, vous pouvez vous rendre aux toilettes les plus proches en l’échelle jaune grimpe ça au sud de la statue des Valkyries mensonges. Dans la petite cour, vous trouverez de délicieux poulets et un autre bloc sanitaire raffiné.

Loo 9

Vous ne pouvez arriver ici que si vous avez la poupée Angie dans « Resident Evil 8 » Maison Beneviento avez visité et vous à jardin s’ouvre. Vous trouverez l’avant-dernière toilette à côté de celle Maison du jardinierqui contient également une machine à écrire pour le stockage. Regardez bien cette zone – il y a beaucoup de butin et de trésors à découvrir!

Appentis dix

Vous ne pouvez ouvrir la dernière porte extérieure qu’après être entré Territoire de Moreau avez pénétré et vous dans le domaine de Réservoir trouve à nouveau. La maison de toilette est située derrière la Corps de garde, dans lequel le duc a également une petite branche. Quittez la guérite de l’autre côté et ouvrez la dernière petite place.

Resident Evil 8: Guide des trophées

