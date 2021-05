Resident Evil 8: Tous les puzzles de braseros et leur solution – Guide

Audevard Povidum Antiseptique et Antifongique Tous Animaux Solution Externe Spray 120ml

Povidum Antiseptique et Antifongique Tous Animaux Solution Externe Spray s'utilise en application externe. La formule Povidum Antiseptique et Antifongique Tous Animaux Solution Externe Spray contient de la povidone iodée 10 %. Cette formulation stable est neutre pour la peau et les muqueuses et laisse une pellicule protectrice en séchant.