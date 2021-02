Resident Evil 8 – sources d’inspiration pour Lady Dimitrescu: sur quoi est basée la vampire lady?

Resident Evil 8 contient un méchant méchant nommé Dame Dimitrescuqui ont favorisé le protagoniste Ethan Winters rend la vie difficile. Nous avons déjà spéculé ailleurs s’il s’agit du nouveau Tyran de la 8ème partie est et si même Umbrella pourrait avoir quelque chose à voir avec ses capacités surhumaines:

Capcom et l’inspiration pour Adina Dimitrescu

Mais maintenant, Capcom a de nouveau parlé après avoir précédemment révélé comment super la dame enchanteresse en fait, qui ont maintenant donné plus de détails sur le personnage et les sources d’inspiration. Alors, comment est née Lady Dimitrescu? Le directeur artistique Tomonori Takano explique:

«Au début de la phase de planification, nous avons décidé de construire une serrure et des vampires. […] Mais nous ne voulions pas nous orienter sur la manière dont les vampires sont représentés dans le secteur du divertissement populaire. «

Ils ont donc suivi leur propre approche et voulaient toujours garder la prémisse que Lady Dimitrescu et ses filles sont des vampires. Ils ont eu l’idée qu’ils pouvaient être des «vampires charmants».

L’inspiration de ces personnages vient également de célèbres nobles hongrois du XVIe siècle, un tueur en série nommé Elisabeth Báthory et une légende japonaise urbaine, Hachi-shaku-sama. De plus, Lady Dimitrescu contient des influences de Morticia Addams d’Anjelica Huston.

Dès lors, Takano explique qu’ils ne sont pas trop nombreux Éléments d’horreur gothique pour le « village », ils voulaient des éléments du grande Dépression obstruer.

La dame vampire représente une évolution naturelle dans la conception des personnages de Resident Evil. Takano dit:

« Nous avons analysé les personnages et les éléments de la série Resident Evil pour voir s’ils étaient vraiment effrayants ou s’ils étaient devenus si conventionnels qu’ils ont perdu leur horreur. »

Même le producteur vétérinaire Jun Takecuchi admet que pour vraiment effrayer les gens, il faut penser au-delà des zombies stéréotypés.

Ces 3 sources d’inspiration sont cruciales!

Mais nous voulons jeter un autre regard sur la source réelle d’inspiration. Au cours de l’interview, Takano a mentionné les influences qui l’ont amenée à créer des personnages. Mais qui ou quelles sont ces influences après tout? Nous avons examiné les sources d’inspiration individuelles. Voici la version courte!

Qui était le tueur en série Elisabeth Báthory?

Elisabeth Báthory pourrait être décrite comme une inspiration directe pour Lady Dimitrescu. Ainsi, le célèbre tueur en série vient du Hongrie du 16e siècle.

En tant que Hongrois Comtesse de la maison de Báthory von Ecsed c’est devenu pour certains Meurtres de ses serviteurs et d’autres filles condamné. Selon des histoires, elle a attiré plusieurs jeunes filles dans son château et les a torturées à mort nues là-bas. Que ce soit par sa main entre 36 et 80 filles sont mortes.

Le tueur en série est entré dans l’histoire comme un soi-disant Comtesse de sang (ou Comtesse Dracula) – un parallèle direct au personnage vampirique Dimitrescu. De plus, au cours de la légende, on parle de bains de sang dans lesquels les «sorcières» se baignaient pour rajeunir leur peau. Que ce soit vraiment le cas ou si elle était simplement victime d’intrigues politiques ne pouvait finalement jamais être prouvé.

La chose mystérieuse à propos de la légende Báthory est qu’elle n’a pas été exécutée après sa condamnation. Bien plus, elle a été retenue captive dans son château de Čachtice jusqu’à la fin de sa vie.

On ne sait pas non plus si l’auteur Bram Stoker a été inspiré par la légende Báthory, qui a écrit le roman « Dracula » en 1897.

En tout cas, il n’était pas courant que les vampires boivent du sang, ce n’est qu’en 1970 que cela a été créé pour promouvoir un film. Le nom Báthory a été oublié au fil des ans, mais les vampires sont plus populaires aujourd’hui que jamais.

« The Countess » a été tourné en 2008 par Warner Bros. Dans les rôles principaux, nous voyons Julie Delpy comme la comtesse Báthory, Daniel Brühl comme Istvan Thurzo et William Hurt comme le comte György Thurzó. La légende a été grossièrement adoptée et spécialement interprétée et élaborée:

Quelle est la légende urbaine japonaise: Hachishaku-sama?

Cette légende urbaine était à l’origine une histoire de fantômes publiée sur le site japonais 2 canaux (court 2chan) est apparu. Hachishaku-sama consiste Hachi (8), qui fait 8 pieds de haut. Shaku est l’unité de mesure correspondante et -sama est la forme respectueuse de s’adresser à une personne.

L’histoire est en fait assez simple. Le protagoniste de l’histoire revient dans la maison de ses grands-parents. Quand il est arrivé à la maison, il a vu une femme qui était plus de 2,5 à 3 mètres de hauteur est (encore une fois un parallèle à Lady Dimitrescu). Avec un rire fantomatique « popopo », l’histoire est basée sur une certaine prémisse. Plongées Hachi-shaku-sama uniquement tous les 10 ans et s’il poursuit quelqu’un, la personne meurt en quelques jours. Cependant, c’est sur un village » lié et le protagoniste essaie à ce moment échapper au village.

Nous ne trouvons donc pas seulement la grandeur de Hachishaku-sama dans Lady Dimitrescu. Le fait que le héros sans nom doive s’échapper du village auquel elle est liée rappelle finalement le décor de « Resident Evil 8 Village ». Également Chapeau de Hachishaku-sama rappelle le chapeau d’Adina Dimitrescu.

Qui est Morticia Addams d’Anjelica Huston?

Vous devriez certainement bien connaître la dernière influence. Takano parle de Morticia Addamscelui de Anjelica Huston a été joué. Et oui, c’est la Morticia Addams que vous connaissez de la « Famille Addams » (1991). En 2019, « The Addams Family » a été réédité en tant que film d’animation.

Son rôle de Morticia morbide a aidé l’actrice à gagner en popularité, qu’elle a mise en scène de manière crédible. Morticia Addams est connue pour ses manières étranges, ses mains glacées et sa présence engageante. Son comportement prédominant rappelle celui d’une comtesse du XVIe siècle. Elle domine également la plupart des personnages de « The Addams Family ».