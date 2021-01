Resident Evil 8 ramène les meilleurs personnages de Resident Evil 4!

Cela a été fait allusion dans une bande-annonce précédente et nous nous en doutions, mais maintenant nous le savons grâce au Dernières vidéos finale: le marchand d’armes sorti Resident Evil 4 revient dans Resident Evil 8 en arrière et je vais le dire de cette façon, il s’est laissé aller un peu, mais j’espère qu’il est toujours le même!

La nouvelle bande-annonce de gameplay de Resident Evil 8 révèle ce que nous attendions depuis le début. le Marchand d’armes (Marchand) fait un grand retour!

Resident Evil 4 étoiles dans Resident Evil 8: Le duc en tant que marchand d’armes

Et le Duke, comme on l’appelle dans RE8, est également plein. En raison de son poids corporel, il voyage désormais en un Osez à travers le pays et achète comme vend des armes à ceux qui en ont besoin.

Qu’est-ce que le duc a à offrir? Le duc vend le protagoniste Ethan Winters munition, Enfants de premiers secours, Grenades, armes et plus. Il fait donc office de poste de ravitaillement, d’armurier et propose des services complémentaires.

Ainsi, le duc peut améliorer vos armes. Le tout moyennant des frais, bien sûr. Après tout, c’est un marchand ambulant qui n’a rien à offrir!

L’Emporium du duc dans Resident Evil 8 © Capcom

Alors que les options d’armurier et de fournitures sont relativement accrocheuses, il existe encore une option inconnue: « The Duke’s Purse ». Cependant, nous devrons encore attendre de voir de quoi il s’agit. Ce sont peut-être des services très spéciaux. Seulement lequel?

Capcom écrit également dans un communiqué de presse:

«Les objets trouvés en jouant peuvent être traités à l’aide de recettes et sont donc d’une valeur inestimable dans la lutte pour la survie dans le village. «

Alors nous devenons certains Recettes dans le jeu et peut trouver certains Traiter davantage les objets. Donc ça pourrait être ça Artisanat joue ici un rôle plus important que dans RE7 ou RE2 et RE3 (remake), où nous avons déjà pu fabriquer des munitions à partir de poudre à canon ou, par exemple, de médicaments.

Resident Evil 8 Apparaît sur 7 mai 2021 officiel (sortie) sur PS5, Xbox Series X / S, PS4, Xbox One et PC. Vous pouvez trouver toutes les informations sur la démo « The Maiden » ici: