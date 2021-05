Resident Evil 8 – Premiers mods en ligne avant la sortie

Ecler Compact 8

Ecler Compact 8, Table de mixage universelle, Format 19"" - 4U, 8 canaux, 3 entrées phono, 7 entrées ligne stéréo sur RCA et entrée AUX à l'avant de l'appareil, 8 entrées microphone sur prises combinées, Alimentation fantôme, 2 sorties indépendantes (XLR3 et RCA), Sortie REC supplémentaire, EQ 3 bandes +/- 15 dB avec contrôle des médiums semi-paramétrique (300 Hz - 6 kHz), Sortie casque pour PFL et contrôle du mixte, Nouveau VU-mètre particulièrement lumineux avec 12 positions, Fader de 60 mm de haute qualité, Poids: 5,2 kg