Resident Evil 8 pourrait être beaucoup plus brutal que n’importe quel précédent

La version complète de Capcoms sera enfin disponible vendredi prochain Resident Evil 8 être sauté. Si vous préférez obtenir votre propre image du titre d’horreur à l’avance, vous pouvez la télécharger sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, Google Stadia et PC jusqu’à sa sortie le 7 mai. Démo village et château Jouez pendant 60 minutes au total tout en vous familiarisant avec le gameplay de base de Resident Evil 8.

Resident Evil 8 sera si brutal

Si vous êtes convaincu, il ne vous reste plus qu’à patienter quelques jours et à y accéder. Ce que les deux démos n’ont abordé que jusqu’à présent est censé être des niveaux de violence assez élevés et explicitement abusifs. C’est pourquoi ça Classement ESRB des États-Unis a donné à Village une recommandation «18+». Nous parlons de « Violence intense » et « Blood and Gore ».

Pour entrer plus en détail, l’ESRB exécute le Démembrement des ennemis au. Certaines attaques conduisent même à la décapitation. Certaines zones du jeu montrent de grandes flaques de sang et de tripes. Les cinématiques peuvent représenter des parts supplémentaires de violence intense et de sang. La représentation de la violence est décrite comme particulièrement explicite à un moment donné, là le cœur d’un personnage est arraché de sa poitrine. Déjà dans la démonstration du village, on pouvait voir comment une machette avait été frappée à l’épaule d’une femme.

Donc, si vous êtes une âme timide, vous devriez peut-être ignorer «Resident Evil 8» et faire un safari Nouveau Pokémon Snap Entreprises.

Resident Evil 8 sortira le 7 mai 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, Google Stadia et PC.