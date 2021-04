Resident Evil 8: Lady Dimitrescu obtient son propre emoji Twitter

Resident Evil 8 se tient devant la porte et avec elle une dame vampire magique qui Fans de Hearts of Resident Evil a pris d’assaut ces dernières semaines. Et maintenant, quelques semaines avant la sortie, a reçu Dame Dimitrescu même le leur Emoji Twitter.

Donc, si vous utilisez les hashtags suivants sur Twitter à l’avenir, vous verrez la tête de la dame du château avec son chapeau surdimensionné:

#ResidentEvilVillage

#REShowcase

#REVillage

# ResidentEvil25thAnniversary

#ResidentEvilShowcase

Et bien que nous soyons dans « Resident Evil Village » avec le protagoniste Ethan Winters jouer ou même jouer une fois de plus Chris Redfield bosse, aucun des héros n’a réussi à devenir un emoji. Tous les yeux sont rivés sur la dame vampire surdimensionnée qui est déjà dans le Démo Maiden rencontré.

Si vous voulez en savoir plus sur Lady Dimitrescu, jetez un œil au nôtre Résumé. Ici, nous spéculons si elle a été créée en tant que Tyrant par Umbrella, quel âge elle pourrait avoir, et bien plus encore.

Et si tu veux savoir lesquels Source d’inspiration les développeurs avaient quand ils ont créé ce personnage, lisez maintenant le histoire passionnante derrière la comtesse.

« Resident Evil 8 » sortira le 7 mai 2021 pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S et PC. Le jeu est livré avec une partie multijoueur gratuite, qui est en fait un jeu autonome en soi. le bêta de Resident Evil Re: Versets a déjà commencé.