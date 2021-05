Resident Evil 8: emplacement de l’arme du lance-grenades et du revolver magnum – guide avec des améliorations et des valeurs

Resident Evil 8 Jouer sans les bonnes armes ne fait que rendre l’horreur plus grande qu’elle ne l’est déjà. Pour que cela ne vous arrive pas, dans ce guide nous vous montrons les emplacements des armes parfois les plus puissantes du jeu: le M1851 Wolfsbane, une Magnum avec beaucoup de punch, et celui du puissant Lance-grenades GM 79.

Emplacement du lance-grenades GM 79 dans Resident Evil 8

Si vous voulez lever de très gros projectiles, amortir des hordes d’adversaires ou raccourcir les combats de boss, vous devez utiliser le lance-grenades. GM 79 pour obtenir. Le bon morceau peut avec les deux Explosif- ainsi qu’avec Mélanger les balles être chargé. Il y a des accessoires ou des améliorations Pas, c’est pourquoi elle est avec elle Dommages explosifs unique.

Resident Evil: Village a également une arme de grenade à offrir. © Capcom / 45secondes.fr

Quand trouvez-vous l’arme? Vous n’obtiendrez le lance-grenades GM 79 que dans « Resident Evil 8: Village » après ça vous dans Maison Beneviento a combattu Donna et sa poupée effrayante Angie et s’est aventurée dans une zone précédemment verrouillée du village.

Emplacement du lance-grenades: Le lance-grenades est en partie est du village trouver. Il est sur la carte comme chérie sous le nom de Pistolet dans le moulin à eau dessiné. On vous indiquera de manière relativement évidente le lieu de la découverte dans une lettre qui se trouve à proximité. Vous y rencontrerez également un adversaire têtu, que vous pourrez au mieux éliminer avec le GM 79. Ouvre ça pour ça porte verrouillée du moulin avec le Clé en fer forgé et enlevez le pistolet de la table.

C’est là que vous pouvez trouver le lance-grenades dans « Resident Evil 8 ». © Capcom / 45secondes.fr

Valeurs du lance-grenades

Avez-vous joué à « Resident Evil 8: Village » une fois, vous pouvez Lance-grenades dans une autre course avec munitions infinies équiper. Les coûts pour ce montant à Boutique bonus au 80 000 AP.

Max Dommages explosifs : 1 200

: 1 200 Max Dommages par éblouissement : 0

: 0 Max La vitesse de rechargement : 2,7

: 2,7 Max Taille du magazine: 1

Emplacement du M1851 Wolfsbane dans Resident Evil 8

Avec le M1851 vous pouvez penser au plus efficace Revolver Magnum obtenir du tout. Le bon morceau est livré avec Munitions Magnum chargé et brille avec extrême puissance de feu et de pénétration élevée. Le nom dit tout, car le Wolfsbane transforme rapidement les loups-garous en petits tas de viande.

Le M1851 Wolfsbane fait le plus de dégâts d’un seul coup. © Capcom / 45secondes.fr

Quand trouvez-vous l’arme? Au M1851 Magnum pour obtenir, vous devez être patient jusqu’à ce que vous obteniez le Combattez avec Moreau est derrière toi. Ce n’est qu’alors que vous recevrez le manivelleavec lequel vous pouvez accéder à l’emplacement de l’arme.

Noter: Vous pouvez déjà voir le marqueur trésor du magnum sur la carte si vous êtes toujours dans le sous-sol moisi de la cachette de Moreau. Ne laissez pas cela vous embrouiller, le trésor n’est pas dans les grottes, mais en surface.

Emplacement du Wolfsbane: Dès que vous avez vaincu Moreau et à l’est du réservoir à Laboratoire de Moreau vous êtes retourné au premier grand moulin à vent avec le point de sauvegarde, vous passez avec la manivelle nouvellement gagnée à travers celle précédemment verrouillée porte mécanique jusqu’au bout de la route. Il y a des adversaires qui vous attendent, que vous devriez achever. Dans la dernière des maisons là-bas, le trésor est déjà disponible pour vous en tant que L’arme cachée de Moreau affiché. Dans une cercueil sur la table, vous trouverez le revolver magnum avec un morceau de papier.

Ici, le Wolfsbane Magnum repose dans une boîte sur la table. © Capcom / 45secondes.fr

Valeurs Magnum M1851 Wolfsbane

Pour Wolfsbane, après avoir joué une fois à « Resident Evil 8: Village » aussi munitions infinies peut être activé dans la boutique de bonus. Mais tu dois 100 000 AP desserrez-le et équipez au préalable tous les accessoires d’armes.

équipement: Longue course pour le Wolfsbane – Emplacement dans le village

Le long terme pour M1851 peuvent être trouvés dans Usine de Heisenberg, sur le Niveau B4. Avez-vous ça là-bas Générateur d’urgence commencé, vous trouverez la partie de l’arme dans celle là salle d’opération.

Max Puissance de feu : 2 900

: 2 900 Max cadence de feu : 1

: 1 Max La vitesse de rechargement : 2

: 2 Max Taille du magazine: 7

Équipement: Tambour allongé pour le Wolfsbane – Emplacement dans le village

Vous devez acheter le tambour étendu dans la boutique du duc pour le croire ou non 100 000 lei acheter. Cependant, l’accessoire n’est disponible que lorsque vous êtes déjà entré dans l’usine Heisenberg.

C’est à quel point le M1851 Wolfsbane entièrement développé est puissant. © Capcom / 45secondes.fr

Toutes les armes dans Resident Evil Village

Si vous recherchez également toutes les autres armes du jeu, nous vous recommandons de consulter notre guide des armes. Là, nous listons toutes les armes dans « Resident Evil 8: Village », y compris leur emplacement une fois de plus avec des informations sur chacune d’elles équipement–Surclassements, La capacité du chargeur, La vitesse de rechargement, cadence de feu et endommager.