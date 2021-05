Resident Evil 8 – Détruisez les 19 fenêtres du château: où dois-je tirer? – Un sur la fenêtre

Dans Resident Evil 8 il y a un défi spécial qui est là « Un à la fenêtre ». Mais qu’est ce que ça veut dire? Un regard sur le Liste des trophées nous donne l’indice crucial. Nous avons déjà «quelqu’un sur le disque» de toute façon, mais si nous voulons le réserver comme un succès dans le jeu, nous devons résoudre une tâche spéciale que les développeurs nous servent sur la table de survival horror.

Afin d’obtenir le très convoité trophée de platine, il est essentiel d’en obtenir «un sur le disque». Parce que ce défi est un en soi petit défi et promet un trophée de bronze petit mais non moins important. Pour les maîtriser et obtenir le trophée de bronze, nous devons Détruisez toutes les fenêtres du château en une seule partie.

Ainsi, vous pouvez monter et descendre tout le château et tirer à chaque fenêtre potentielle. Certaines fenêtres éclateront alors. Mais méfiez-vous! Toutes les fenêtres ne sont pas destinées. Par exemple, si vous entrez dans le château et que vous voulez tirer sur la fenêtre de la porte d’entrée tout de suite, vous pouvez vous sauver les munitions. Ces fenêtres à rideaux sont indestructibles.

Resident Evil 8: détruisez toutes les fenêtres du château, mais lesquelles?

Il y a tout à fait 19 fenêtres cassables au château de Dimitrescu. Vous pouvez tirer certains d’entre eux plus tôt et les autres plus tard, ou vous pouvez simplement les détruire avec un couteau. Mais où sont les fenêtres et que sont-elles exactement?

le première fenêtre vous atteignez quand vous tombez dans le cave, cave un peu plus exploré la région dès la toute première démo. À un moment donné, vous rencontrerez le premier Fille de Lady Dimitrescuvous pourchasser. Afin de les vaincre, une fenêtre est détruite par défaut, ce qui met en jeu le froid souhaité. Attention! En fait, vous n’avez pas besoin de casser une fenêtre pour les vaincre. Cependant, gardez à l’esprit que c’est ici deux fenêtres là et un seul a explosé dans la séquence. Ergo, coupez le 2ème immédiatement!

© Capcom / 45secondes.fr

© Capcom / 45secondes.fr

Il continue dans Salle à manger du châteauque vous entrez essentiellement moins d’une minute plus tard. Il est relativement central dans le château. Notez que la « Salle à manger » est à nouveau deux fenêtres Possède. Détruisez donc la fenêtre à gauche et à droite.

© Capcom / 45secondes.fr

© Capcom / 45secondes.fr

le Numéro de la fenêtre 5 vous trouvez après vous le Clé de la cour trouvé. Entrer le rechercher, aller à de retour à travers la porte et suit Lady Dimitrescu le En haut des escaliers. Dans la première chambre à l’étage supérieur, donc devant les chambres de Lady Dimitresuc, vous trouverez tout de suite une fenêtre décorée chic. Il y a un bruit sourd habituel contre la fenêtre de votre part! la fenêtre Numéro 6 et 7 attendez dans l’allée à la fois. Dans cette pièce traversante, vous trouverez 3 fenêtres où vous pourrez vous défouler.

© Capcom / 45secondes.fr

© Capcom / 45secondes.fr

Beaucoup trop beau Numéro de la fenêtre 8 et numéro 9 attendez ensuite dans le Appartements de Lady Dimitrescu elle-même, au sud du couloir. Cependant, vous ne pouvez entrer ici qu’après avoir résolu l’énigme dans les bains publics et ensuite à travers le Section sous-sol et à propos du Façade extérieure des appartements pourrait obtenir. Une fois que vous êtes arrivé dans la salle, il ne vous reste plus qu’une mission: rechercher et détruire!

© Capcom / 45secondes.fr

À la fenêtre Numéro 10 il faut être un peu prudent, car c’est sur le balcon devant les appartements de Lady Dimitrescu. C’est donc une troisième fenêtre qu’il faut tirer de l’extérieur.

© Capcom / 45secondes.fr

© Capcom / 45secondes.fr

Cela continue quand vous obtenez le Cour intérieure côté nord feuilles. Au dessus de Salle de concert (sud au 1er étage) deux croustillantes vous attendent Windows 11 et 12 sur vous à côté de la sphère, dont l’intégrité structurelle laisse à désirer. Surtout après leur désintégration de votre part.

© Capcom / 45secondes.fr

© Capcom / 45secondes.fr

Mais il y a plus de fenêtres. En fait Numéro 13. Un autre candidat à l’indignation? Bien sûr! C’est dans le Salle de la joie. Vous ne pouvez entrer dans cette pièce que si vous disposez du Clé en fer forgé et envoya la deuxième fille Dimitrescu dans l’enfer d’où elle venait. La fenêtre se trouve au nord de la pièce.

© Capcom / 45secondes.fr

© Capcom / 45secondes.fr

La fenêtre suivante attend dans le studio sur toi. Il ne vous reste plus qu’à aller plus loin dans une pièce. Ici, vous ne vous consacrez pas uniquement à l’énigme de la cloche. En plus de cela, vous pouvez Numéro de la fenêtre 14 tirer si vous montez les escaliers et visez la cloche à l’extérieur et tirez. Deux oiseaux avec un coup de pistolet?

© Capcom / 45secondes.fr

Numéro de fenêtre 15, 16 et 17 il est très proche. Dans l’escalier entre la salle de concert et la bibliothèque. Cette fois, il y a même 3 fenêtres que vous devez démonter pièce par pièce.

© Capcom / 45secondes.fr

© Capcom / 45secondes.fr

Le dernier Fenêtre 18 et 19 sont situés au sud de la cour. Si vous avez le Escalier entrez, ils vous sauteront dans les yeux avant de finalement percer votre pistolet.

© Capcom / 45secondes.fr

© Capcom / 45secondes.fr

Si vous avez détruit toutes les fenêtres, vous l’avez finalement fait. Le trophée de bronze Un sur la fenêtre est à vous et vous avez fait un grand pas en avant vers le trophée de platine. Vous pouvez trouver plus d’informations à ce sujet dans notre guide des trophées.