Resident Evil 8 Demo Maiden disponible à partir d’aujourd’hui!

Capcom a quelques énigmes à ce sujet Resident Evil 8 résolu, qui couvrait de grandes parties du jeu dans une vitrine.

Donc, nous savons non seulement que le titre est sur 7 mai 2021 la sortie officielle sur la PS5, la Xbox Series X / S, la PS4, la Xbox One et le PC – en plus du nouveau gameplay et des informations sur le multijoueur, il y a eu confirmation qu’il y aurait une démo pour le jeu, à partir d’aujourd’hui!

Démo Resident Evil 8 exclusive à PS5 pour le moment

Si vous souhaitez jeter un premier coup d’œil au titre aujourd’hui, vous devriez consulter la démo avec le nom « Jeune fille » téléchargement, qui sera déverrouillé pendant la journée. Visitez simplement le Boutique PSNquand elle est en ligne.

Comme avec le Démo Resident Evil 7 est-ce un histoire parallèle dédiéeque nous ne retrouverons pas sous cette forme dans le jeu principal. Dans tous les cas, vous devez jouer à la démo pour être aussi préparé que possible pour le jeu principal.

En termes de contenu, nous suivons un femme inconnuequi a essayé de la voûte de Château de Dimitrescu fuire. Un péché Survivre à elle n’a pas d’armes pour se défendre. Pendant la démo, vous devriez obtenir le rencontrer une femme vampire inquiétanteque Capcom avait précédemment tease.

La démo est pour l’instant disponible exclusivement pour la PS5, mais les PS4, Xbox One, Xbox Series X et PC suivront au printemps 2021.

Ici, vous pouvez avoir une première impression de la démo: