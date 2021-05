Resident Evil 8 – Combat de boss contre le boss final Miranda – Solution 13

Bienvenue dans la dernière partie de notre solution à Resident Evil 8. Après l’avoir fait Heisenberg vaincre, définit le bien Éthane expire pour un tour et ça va avec Chris plus loin. Nous vous dirons comment trouver le cœur de la colonie de champignons avec Chris et ce que vous devez considérer en chemin. Nous vous en donnons également des utiles Trucs et astuces au Combat final contre la mère Miranda.

Resident Evil 8 – section avec Chris Redfield (solution)

Dans la peau de Chris, vous n’avez pas à faire grand chose de plus que de suivre le chemin et d’achever vos adversaires. Vous n’avez besoin que de quelques coups avec votre arme, les coups à la tête mettront bien sûr fin à l’affaire beaucoup plus rapidement. N’oubliez pas que vous avez toujours un inventaire d’une variété d’armes, vous n’avez donc pas à vous occuper de la seule Dragon se précipiter dans la bataille.

Avez-vous le site de Maison de Luiza partez, vous ferez face à des adversaires plus gros, alors n’ayez pas peur d’utiliser vos grenades, mais soyez économique avec eux. Grâce aux racines qui poussent, le chemin est à peu près prédéterminé, vous pouvez donc difficilement vous perdre. Il y a aussi beaucoup de fraîcheur tout le long du nez munition pour les armes à feu. Au plus tard lorsque vous êtes sur la place avec le Statue de Valkyrie Si vous devez marquer le champignon, vous devez saisir la grenade.

Resident Evil 8 – Faites exploser le mur des champignons (solution)

Dès que vous voyez la grappe de champignons marque avec le laser doit être Des vagues d’adversaires attaque. Ne restez pas en arrière sur le chemin d’où vous êtes arrivé là-bas, car une nouvelle racine vous donnera Chemin de retraite bloqué et vous seriez pris dans un piège mortel. Alors saluez les nouveaux arrivants avec une grenade et allez sur la place elle-même, où vous êtes beaucoup plus mobile et pouvez éviter les ennemis. Attends-le dans la cour de l’autre côté de la rue nouvelles fournitures sur toi.

Pour ne pas avoir à repousser des vagues interminables pendant que vous essayez de cibler le champignon, vous devez attaquer les adversaires. éblouir avec une grenade assourdissante puis utilisez rapidement le laser. Si le champignon est touché, les attaquants meurent aussi. Cela vous permet d’économiser des munitions, du temps et des nerfs. Vous pouvez également les trouver dans les cours des maisons barils explosifsavec lesquels des groupes entiers d’adversaires peuvent être vaincus d’un seul coup. Après avoir terminé avec succès cette section, saisissez-les tous Réserves de munitions puis continue.

Resident Evil 8 – Allez au cœur (Solution)

Si la formation de champignons est de l’histoire ancienne, allez dans le trou dans le sol et sautez là-bas pour fouiller le sol. Une fois en bas, vous avez affaire à un grand Lycan, similaire à celui Patron des Lycansqu’Ethan a dû combattre. Évitez cela constamment en courant et tirez toujours sur eux Point faible sur son dos. Si la bête pénètre dans la plate-forme, elle voudra vous sauter, dans ce cas courir rapidement sur le côté pour éviter tout dommage.

Dès que le laser est prêt, vous aveuglerez la bête avec un autre Grenade éclair puis utilise immédiatement le laser pour le marquer. Avec cette tactique, le combat est terminé après deux coups sûrs.

Chèvre Gardienne # 20 : Le dernière chèvre dans le jeu. Après que Chris ait fait le Charge explosive au Coeur de champignon vous pouvez courir à travers les épines dans un coin sombre. Vous voyez alors, au milieu de l’obscurité, les contours d’une statue et devant elle la chèvre. C’est très difficile à voir à cause de l’obscurité

: Le dans le jeu. Après que Chris ait fait le au vous pouvez courir à travers les épines dans un coin sombre. Vous voyez alors, au milieu de l’obscurité, les contours d’une statue et devant elle la chèvre. C’est très difficile à voir à cause de l’obscurité Rapport médical de Moreau (dossier) : Est situé à Laboratoire Miranda , juste à l’entrée sur une grande table

: Est situé à , juste à l’entrée sur une grande table Rapport médical de Dimitrescu (dossier) : Situé sur la même table que le rapport médical de Moreau

: Situé sur la même table que le rapport médical de Moreau Rapport médical de Heisenberg (dossier) : Situé sur la même table que le rapport médical de Dimitrescu

: Situé sur la même table que le rapport médical de Dimitrescu Rapport médical de Donna (dossier) : Est sur la même table que le rapport médical de Heisenberg

: Est sur la même table que le rapport médical de Heisenberg Note d’Ozwell E. Spencer (fichier) : Toujours dans le laboratoire de Miranda, sur la table avec le microscope

: Toujours dans le laboratoire de Miranda, sur la table avec le Lettre à Eva (dossier): Toujours dans le laboratoire de Miranda, sur la table avec le grand Échantillon de champignons

As-tu cela Cœur du champignon atteint, attendez les événements puis partez à la recherche de Miranda. Dans leur salle de recherche, vous pouvez en examiner beaucoup, comme un Note d’Ozwell E. Spencerqui se trouve sur l’un des tableaux deux deux photos, et le Lettre à Eva, à côté du champignon sur la grande table. N’oubliez pas d’examiner les grandes reliures sur une table à l’entrée du laboratoire.

Maintenant tire ça cadenas au Porte de cellule brisé et attend les événements derrière lui. Cela termine la section avec Chris Redfield et continue avec Ethan.

Resident Evil 8 – Vaincre Miranda (Solution)

Une fois que vous avez à nouveau le contrôle d’Ethan, vous ne pouvez rien faire d’autre que courir quelques mètres en avant et suivre les événements. Au bout d’un moment, vous vous retrouverez dans le village et enfin vous devrez tout mettre en mouvement pour La fille d’Ethan sauver. Comme prévu, les possibilités de se déplacer dans le village sont sévèrement limitées, il suffit donc de suivre le chemin vers l’ouest, dans la direction Lieu de cérémonie.

Quelques adversaires se mettront sur votre chemin, mais vous pouvez les ignorer et courir directement sur le court. Interagit avec le champignonqui bloque votre chemin, et vous arrivez enfin à Miranda et Rose. Alors maintenant, il s’agit de la lutte contre l’extracteur qui vous a enlevé l’enfant.

Attaques avancées : Miranda attaquera souvent directement avec le champignon vers l’avant, alors elle continue de bouger et se déplace régulièrement sur le côté

: Miranda attaquera souvent directement avec le champignon vers l’avant, alors elle continue de bouger et se déplace régulièrement sur le côté Combat rapproché : Miranda vous attaquera également en combat rapproché, au mieux vous évitez ces attaques et n’essayez pas de les bloquer

: Miranda vous attaquera également en combat rapproché, au mieux vous évitez ces attaques et n’essayez pas de les bloquer Dégâts de zone : Si les champignons poussent hors du sol comme des arbres, cachez-vous derrière eux sur le bord extérieur, car alors Miranda sera dévastatrice Attaque de zone commencer qui peut vous tuer instantanément. Utilisez le temps que vous vous cachez pour poser des mines

: Si les champignons poussent hors du sol comme des arbres, cachez-vous derrière eux sur le bord extérieur, car alors Miranda sera dévastatrice commencer qui peut vous tuer instantanément. Utilisez le temps que vous vous cachez pour poser des mines Tuer en un seul coup : Semblable aux dégâts de zone décrits précédemment, Miranda collecte parfois de l’énergie au-dessus de sa tête. Arrêtez cela en tirant sur le cluster, ou cela pourrait signifier la fin de vous

: Semblable aux dégâts de zone décrits précédemment, Miranda collecte parfois de l’énergie au-dessus de sa tête. Arrêtez cela en tirant sur le cluster, ou cela pourrait signifier la fin de vous Attaque de tempête : Si Miranda fait pousser des pattes d’araignée, une attaque de tempête se joint à ses attaques. Elle pousse en avant et se faufile sauvagement avec ses griffes. Dans ce cas, tout ce que tu peux faire c’est t’enfuir

: Si Miranda fait pousser des pattes d’araignée, une attaque de tempête se joint à ses attaques. Elle pousse en avant et se faufile sauvagement avec ses griffes. Dans ce cas, tout ce que tu peux faire c’est t’enfuir Attaque de saut : Si Miranda saute sur une zone surélevée, elle sautera au milieu du champ de bataille et y causera de sérieux dégâts, avant de courir sur le côté pour créer la plus grande distance possible

: Si Miranda saute sur une zone surélevée, elle sautera au milieu du champ de bataille et y causera de sérieux dégâts, avant de courir sur le côté pour créer la plus grande distance possible Boules de feu: Dès que Mianda volera à nouveau, elle ramassera occasionnellement des boules de feu au-dessus de sa tête et les lancera en avant. Passez Miranda à gauche ou à droite pour éviter cette attaque

As-tu Mère Miranda Si vous avez infligé suffisamment de dégâts, tout ce que vous avez à faire est de suivre les événements et de tirer des cartouches au visage en continu. Avec cela, le dernier combat dans Resident Evil 8: Village prend fin et notre solution prend fin Le jeu d’horreur de Capcom.