Resident Evil 8: Cheats – Comment débloquer des munitions infinies (Guide)

Dans le titre d’horreur de Capcom Resident Evil 8 rester à vos côtés au cours de l’intrigue de nombreuses armes sont disponibles, qui ont tous leurs propres avantages individuels. Mais il y a aussi des inconvénients que tous les tireurs du titre de survie ont en commun: à un moment donné, les munitions seront épuisées!

Bien que de nouvelles munitions puissent être trouvées cachées dans le monde du jeu, auprès d’adversaires tombés au combat ou peuvent être achetées contre de l’argent auprès du croupier, vous ne verrez presque jamais de magazines complets sur les niveaux de difficulté les plus élevés.

Resident Evil 8: Comment activer la triche pour des munitions infinies?

Si vous avez joué à «Resident Evil 8» pour la première fois, quel que soit le niveau de difficulté, vous aurez accès à la boutique de bonus du jeu. Si tous les accessoires ont été trouvés pour une arme régulièrement disponible dans le jeu, vous pouvez débloquer une version de cette arme dans la boutique bonus munitions infinies dispose.

Dans l’ensemble, il y a 15 armes dans « Resident Evil 8 », avec lequel vous munitions infinies peut utiliser. Après avoir terminé l’histoire, allez à la Écran titre> Bonus> Boutique de bonus. Ici, vous pouvez débloquer ces armes pour AP (points d’achèvement). Cependant, l’arme respective doit être utilisée à l’avance entièrement mis à niveau et entièrement modifié être.

Alors tu dois tous les accessoires pour l’arme appropriée chez le concessionnaire. De plus, vous pouvez quelques pièces d’armes ne peut être trouvé que dans le monde du jeu et non acquis. Étant donné que les mises à niveau d’armes peuvent être coûteuses (certaines nécessitent plus d’un million de lei), il existe une petite astuce qui vous fera économiser beaucoup d’argent et de temps.

Le LEMI entièrement équipé et avec des munitions illimitées. © Capcom / 45secondes.fr

Améliorez rapidement toutes les armes de Resident Evil 8

Créer un partition manuelle et achète dans ce toutes les améliorations pour une armey compris les pièces du pistolet et retourne au menu principal. Cela rendra le Trichez pour des munitions illimitées déverrouillé. Passez ensuite au Boutique de bonus l’arme respective avec des munitions illimitées gratuitement. Vous pouvez maintenant recharger le jeu et vous arriverez au point du jeu où vous n’avez pas dépensé tout votre argent pour les améliorations d’armes. Cependant, la triche de l’arme entièrement mise à niveau est désormais déverrouillée en permanence.

Dans les paramètres de jeu, vous pouvez activer ou désactiver la triche pour des munitions infinies. Choisissez juste Menu principal> Options> Gameplay> Munitions illimitées.

Ici, vous pouvez activer ou désactiver des munitions illimitées. © Capcom / 45secondes.fr

Toutes les armes à débloquer avec des munitions illimitées

Dans ce qui suit, nous avons répertorié toutes les armes dans « Resident Evil 8 » qui peuvent être trouvées ou achetées régulièrement dans le jeu et ont une triche pour des munitions illimitées.

LEMI (pistolet)

M1911 (pistolet)

V61 Custom (pistolet)

M1897 (fusil de chasse)

W870 TAC (fusil de chasse)

SYG-12 (fusil de chasse)

Fusil F2 (sniper)

GM 79 (lance-grenades)

M1851 Wolfsbane (Magnum)

ENJEU (Magnum)

WCX (fusil d’assaut)

USM-AI (pistolet)

Dragoon (fusil d’assaut)

Canon à main PZ (Magnum)

Pistolet fusée (spécial)

Il y a de jolis extras dans la boutique de bonus. © Capcom / 45secondes.fr

Si vous utilisez la triche pour des munitions infinies, vous serez Trophées ou succès non désactivés. Alors utilisez la triche comme vous le souhaitez.

Noter: le Lance-grenades possède aucune mise à jour des armesc’est pourquoi l’option de munitions infinies pour cette arme sera déverrouillée immédiatement après la fin de l’histoire.

Nous vous recommandons pour le plus haut niveau de difficulté Village des ombrespour débloquer des munitions illimitées pour le STAKE. C’est le meilleur magnum dans le jeu et vous pouvez maîtriser le plus haut niveau de difficulté avec lui sans aucun problème majeur. Mais gardez à l’esprit qu’une fois que vous avez dépensé des points AP, vous ne pouvez plus les réinitialiser. Si vous avez épuisé vos points, vous devez d’abord relever de nouveaux défis et économiser.